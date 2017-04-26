Завод «Экоклинкер» увеличил экспортные поставки своих изделий
Расширяя границы экспортных поставок, завод по производству клинкерной керамики «Экоклинкер» г. Новочебоксарск впервые осуществил поставку кислотоупорного кирпича заказчику в Республику Беларусь.
Качество чувашских кислотоупоров уже успели по достоинству оценить потребители в Казахстане.
Производственные мощности чувашского предприятия позволяют полностью удовлетворить спрос на кислотоупорные изделия в России и странах Таможенного союза ЕАЭС.
Справка: кислотоупорный кирпич (ГОСТ 474-90) применяется на промышленных предприятиях для защиты от воздействия агрессивных химических веществ.
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- Елена Лакеева
- 26.04.201709:12
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