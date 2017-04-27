Авиакомпания «ИрАэро» получила шестой самолет Sukhoi SuperJet 100

Воздушный парк авиакомпании ИрАэро пополнил очередной новый гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 с увеличенной дальностью полета. Воздушное судно в настоящее время совершает перелет на базу авиакомпании в аэропорту Иркутска. Это уже шестой гражданский самолет этого типа в авиапарке этого перевозчика.

Переданный борт с регистрацией RA-89076 и серийным номером 95121 совершило первый полет в декабре 2016 года и построен по заказу лизинговой компании ГТЛК. Поставка в ИрАэро осуществлена в рамках ранее заключенного контракта на поставку 4 самолетов новой постройки.