На Зарамагской ГЭС-1 в РСО-Алании приступили к строительству здания гидроэлектростанции

Строители Зарамагской ГЭС-1, возводимой ПАО «РусГидро» в Северной Осетии, приступили к новому этапу строительства — возведению здания гидроэлектростанции. На сегодняшний день ведется разработка котлована, берегоукрепление и строительство подпорной стенки.

Зарамагская ГЭС-1 представляет собой сложный и протяженный комплекс сооружений, возводимых в условиях высокогорья. На протяжении многих лет основные усилия строителей были сосредоточены на возведении объектов деривации — тоннеля, бассейна суточного регулирования, вертикальной шахты и водоводов. Здание ГЭС, в котором расположены вырабатывающие электроэнергию гидроагрегаты, расположено в конце деривации, будет выполнено в национальном стиле и органично впишется в природный ландшафт Алагирского ущелья.

Котлован будущего здания гидроэлектростанции расположен в стесненных условиях. С одной стороны будущее здание ГЭС ограничивает река Ардон, с другой к нему подходит обрывистый скалистый склон. При сооружении котлована строителям предстоит извлечь около 120 тыс. м3 скальных и мягких грунтов, на данный момент извлечено 28 тыс. м3. Разработка скального грунта будет проводиться с использованием буровзрывных работ и гидромолотов, мягких грунтов — при помощи экскаваторов.

Чтобы предотвратить проникновение воды в котлован, гидростроители выполняют ограждающую перемычку из буросекущихся свай длиной от 9 до 24 м. На сегодняшний день из 215 буросекущихся свай забурено половина. Кроме того, со стороны склона выполняются буронабивные сваи длиной 24 метра, которые станут основанием для подпорной стенки, защищающей здание ГЭС от камнепада. В целом будет выполнено 580 буросекущихся и буронабивных свай. Также начато строительство нового моста через р.Ардон грузоподъемностью 120 тонн. Он предназначен для доставки основного оборудования на станцию, а в дальнейшем будет использоваться при эксплуатации ГЭС.

Продолжаются строительные работы и на других объектах строительства Зарамагской ГЭС-1. Ведется устройство лотка в деривационном тоннеле, на завершающих этапах находятся работы в вертикальной шахте, поверхностном водоводе и подземных турбинных водоводах. Выполнена большая часть работ по бассейну суточного регулирования (БСР), в настоящее время ведется бетонирование его стен и днища. Днище бассейна представляет собой сложную конструкцию, которая будет состоять из девяти слоев гидроизолирующих покрытий, гравия, монолитных железобетонных плит.

Строительство Зарамагской ГЭС-1 мощностью 342 МВт на реке Ардон — крупнейший инвестиционный проект на территории Северной Осетии. Станция является самой крупной строящейся ГЭС в Северо-Кавказском регионе. Выработка новой станции позволит сократить дефицит электроэнергии в республике с 80% до 30%. После ввода Зарамагской ГЭС-1 в эксплуатацию налоговые поступления составят порядка 1 млрд рублей, что позволит гидроэлектростанции стать бюджетообразующей в регионе. Уникальность Зарамагской ГЭС-1 состоит, прежде всего, в деривационном тоннеле длиной 14254 м, шириной 4,5 м и высотой 5 м, аналогов которому в России нет. Проходка тоннеля была завершена в 2015 году.