Бренд «Аэрофлота» признан самым сильным брендом среди авиакомпаний мира.

Согласно рейтингу международного агентства Brand Finance — одного из ведущих мировых экспертов по оценке брендов — бренд «Аэрофлота» признан самым сильным в России и самым сильным среди авиакомпаний мира.

Показатель силы бренда отражает маркетинговый компонент стоимости и влиятельности бренда на мировом рынке. Одновременно он определяет устойчивость бренда и потенциал роста авиакомпании. Методология вычисления индекса силы бренда основана на анализе совокупности порядка тридцати факторов. Они включают как объективные показатели — размер флота, средний возраст, данные по безопасности, штат сотрудников, объем инвестиций, финансовые и производственные показатели, уровень клиентской лояльности, так и оценки ключевых отраслевых рейтингов SkyTrax, IATA, Bloomberg и др. Индекс силы бренда дает представление о вкладе бренда компании в итоговый результат коммерческой и операционной деятельности и, по сути, оценивает эффективность маркетинговой работы компании.

Экспертное заключение Brand Finance признается широкой мировой общественностью, государственными органами, инвесторами, крупнейшими аудиторами.

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