Обзор строительства новых медицинских учреждений

Новый перинатальный центр в Сочи

Новый перинатальный центр в Якутске.Планируемый срок сдачи: конец 2017 г.

Онкологический диспансер в Карачаево-Черкесси планируется сдать в эксплуатацию уже в текущем году

Окружный клинический центр охраны материнства и детства.Сургут

Филиал «Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра» в Братске примет первых пациентов в 2018 году

Достройка палатного корпуса онкологического диспансера началась в Приморье

Планируемый срок сдачи нового корпуса онкиспансера: конец 2017 г.

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