Добавить статью
Фотофакты

Обзор строительства новых медицинских учреждений

Новый перинатальный центр в Сочи

Новый перинатальный центр в Якутске.Планируемый срок сдачи: конец 2017 г.

Онкологический диспансер в Карачаево-Черкесси планируется сдать в эксплуатацию уже в текущем году

Окружный клинический центр охраны материнства и детства.Сургут

Филиал «Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра» в Братске примет первых пациентов в 2018 году

Достройка палатного корпуса онкологического диспансера началась в Приморье

Планируемый срок сдачи нового корпуса онкиспансера: конец 2017 г.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

https://www.rosminzdrav.ru/

строительство
  • Нет аватара Maggey
    30.04.1708:30:42

    Центр охраны материнства и детства в Сургуте очень красивый и оригинальной формы.

    в прошлом году сдали два центра — в Оренбурге и Уфе — и в этом году должны завершить строительство ещё тринадцати центров

    Отредактировано: Maggey~09:07 30.04.17
    #907193
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,