Обзор строительства новых медицинских учреждений
Новый перинатальный центр в Сочи
Новый перинатальный центр в Якутске.Планируемый срок сдачи: конец 2017 г.
Онкологический диспансер в Карачаево-Черкесси планируется сдать в эксплуатацию уже в текущем году
Окружный клинический центр охраны материнства и детства.Сургут
Филиал «Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра» в Братске примет первых пациентов в 2018 году
Достройка палатного корпуса онкологического диспансера началась в Приморье
Планируемый срок сдачи нового корпуса онкиспансера: конец 2017 г.
Пост был сделан с содействием блогера Human RS !
- termometrix
- 30.04.201701:40
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30.04.1708:30:42