«Амурагроцентр» выпустил первые 11000 тонн продукции
По итогам 2017 года предприятие планирует выпустить около 160 тыс. т продукции, уточнил Сарапкин. «Мы начали (работать) не с начала года, поэтому по итогам сельхозгода будет около 100 тыс. т, еще около 60 тыс. т будет выпущено в октябре-декабре», — уточнил он. В строительство первого этапа предполагалось вложить 1,1 млрд руб., однако по факту его стоимость составила 1,5 млрд руб. «Кроме того, мы много вложили в возведение домов для сотрудников, построили гаражи и купили автомобили для перевозки сырья
Глубокая переработка сои будет запущена после реализации второго этапа проекта, его точные сроки Сарапкин назвать затруднился. «В технологическом аспекте все вопросы решены, однако еще есть много вопросов организационного и финансового плана. Если все будет хорошо, то запуск второй очереди может состояться в конце 2018 года — начале 2019 года», — сообщил гендиректор «Амурагроцентра». Строительство второй очереди обойдется примерно в 2,2 млрд руб. Суммарно же стоимость проекта может достичь 6 млрд руб., не исключил Сарапкин, — в случае, если будет принято решение о реализации третьей, четвертой очередей. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Фонд развития Дальнего Востока предоставил компании целевой заем в размере 2,1 млрд руб. Ранее сообщалось, что он будет выдан сроком до 10 лет под 5% годовых. Планируемая мощность предприятия — 240−270 тыс. т продукции в год. По завершении второго этапа завод, в частности, планирует выпускать изолят соевого белка, пищевую клетчатку и олигосахариды. «Это продукция, которую в России никто не производит», — подчеркнул гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.
В настоящее время изолят соевого белка в России является полностью импортным, подтверждает президент Российского соевого союза Александр Санакин. «Сейчас изолят, в основном, завозится из Китая. Поэтому, если „Амурагроцентр“ запустит глубокую переработку, то он будет первым, хотя, я думаю, это произойдет далеко не завтра. К тому же „Амурагроцентру“ придется конкурировать с Китаем с точки зрения цены», — прокомментировал «Агроинвестору» Санакин.
«Амурагроцентр» является самым крупным резидентом территории опережающего развития «Белогорск». Строительство завода началось в 2015 году на базе хлебопроизводственного комбината, после выхода на полную мощность, по оценке «Амурагроцентра», он сможет обеспечить потребности страны в продуктах переработки сои, также часть продукции планируется отправлять за рубеж. В настоящее время у «Амурагроцентра» есть завод по переработке зерновых агрокультур и сои в Благовещенске, предприятие производит гидратированное соевое масло, рафинированное дезодорированное соевое масло, пищевой и кормовой соевый шрот, экструдированную кормовую сою, комбикорма и премиксы. Мощность переработки завода — 400 т сои в сутки.