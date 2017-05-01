Ход строительства Якутской ГРЭС-2 в Республике Саха (Якутия)

Ввод объект запланирован на сентябрь 2017 года. Напомним, что строительство Якутской ГРЭС-2 было обусловлено необходимостью создания резерва, а также замещения выбывающих старых мощностей действующей Якутской ГРЭС, обеспечивающей 94% электропотребления девяти районов Якутии и 54% теплопотребления Якутска. Строительная готовность объекта составляет 90%. В настоящее время ведется отделка помещений, благоустройство территории. Все основное и вспомогательное оборудование завезено, продолжаются пусконаладочные работы всех систем станции, определяются схемы выдачи тепловых и электрических мощностей. Уже опробован розжиг одного из трех пиковых водогрейных котлов. Высоковольтные воздушные линии «ЯГРЭС-2 — Хатынг-Юрях», «ЯГРЭС-2 -Табага», «ЯГРЭС-2 — Бердигестях» частично находятся под напряжением. Во втором квартале 2017 года планируется завершить прокладку магистральных тепловых сетей.