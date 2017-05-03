В Дагестане заложили около 700 гектаров виноградников

В Дагестане заложили 691,8 гектаров новых виноградников, что составляет 133% от весеннего планового показателя. Закладка производится в рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс». Всего в этом году планируется заложить 1500 гектаров.

Кроме того, проводится значительная работа по восстановлению выпавших кустов и повышению урожайности виноградников, омолаживанию кустов методом среза на черную головку и проведению воздушных и подземных отводок.

За последние несколько лет в Дагестане проводится активная работа по восстановлению отрасли виноградарства, которая является традиционной для региона. Во многом этому способствует реализация приоритетного проекта развития «Эффективный АПК».

Напомним, что в прошлом году в республике удалось собрать рекордный урожай за последние 30 лет, валовой сбор винограда в республике составил 148,8 тысячи тонн (на 0,8% больше показателя 2015 года).

Урожай солнечной ягоды собрали с 17,6 тысячи га при средней урожайности 84,4 ц/га.Как отметили в ведомстве, наибольшие показатели по сбору винограда демонстрируют хозяйства четырех районов: Дербентского (45 тысяч тонн), Каякентского (30,5 тысячи тонн), Магарамкентского(13 тысяч тонн) и Карабудахкентского (9,3 тысячи тонн).