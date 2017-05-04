Авиакомпания «ИрАэро» получила седьмой самолет Sukhoi SuperJet 100

Воздушный парк авиакомпании ИрАэро пополнил очередной новый гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 с увеличенной дальностью полета. Воздушное судно в настоящее время совершает перелет на базу авиакомпании в аэропорту Иркутска. Это уже седьмой гражданский самолет этого типа в авиапарке этого перевозчика.Переданный борт с регистрацией RA-89077 и серийным номером 95124 совершил первый полет в феврале 2017 года и построен по заказу лизинговой компании ГТЛК. Поставка в ИрАэро осуществлена в рамках ранее заключенного контракта на поставку 4 самолетов новой постройки.
04.05.1717:56:43
04.05.1719:05:58