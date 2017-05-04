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Авиация

Авиакомпания «ИрАэро» получила седьмой самолет Sukhoi SuperJet 100

Воздушный парк авиакомпании ИрАэро пополнил очередной новый гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 с увеличенной дальностью полета. Воздушное судно в настоящее время совершает перелет на базу авиакомпании в аэропорту Иркутска. Это уже седьмой гражданский самолет этого типа в авиапарке этого перевозчика.Переданный борт с регистрацией RA-89077 и серийным номером 95124 совершил первый полет в феврале 2017 года и построен по заказу лизинговой компании ГТЛК. Поставка в ИрАэро осуществлена в рамках ранее заключенного контракта на поставку 4 самолетов новой постройки.

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, ГТЛК, Ираэро, Иркутск
  • Павел Дурнов Павел Дурнов
    04.05.1717:56:43

    Вот мы и дожили до того времени, когда каждый взлетевший или переданный борт перестал быть праздником! Просто работа… Гордость берет за такую работу!

    #908414
    • я свой я свой
      04.05.1719:05:58

      нет, просто народ второй день пережевывает новости по мс-21.

      #908427
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