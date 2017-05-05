Свинокомплекс АО «Мерси Агро Сахалин» начал воспроизводство скота на Сахалине

На свет появились первые 135 поросят. Первый приплод появился на свинокомплексе в Таранае на юге Сахалина. Крупнейшее в островном регионе предприятие, построенное за счет средств области, завершает строительство второй очереди свинокомплекса на 50 тысяч голов.

Осенью 2016 года на свинокомплекс было завезено маточное поголовье, которое начали осеменять в декабре. Уже 5 апреля родились первые поросята.— Примерно через месяц их будут заселять в здания откорма. Из них готовы уже 10 помещений. В комплексе применены самые современные технологии, в том числе выполнены и экологические требования. Весь навоз будет собираться и перерабатываться по замкнутому циклу. Через год, когда заработает на полную мощность свинокомплекс, производство мяса составит более 6,5 тысяч тонн в год, это повысит самообеспеченность области мясом до 67%.

Сегодня успешно работает первая очередь свинокомплекса на 12 тысяч голов. На рынок области налажены поставки свежей продукции — около 110 тонн ежемесячно. Всего корпорацией было вложено 2,07 млрд рублей. «Грин Агро» инвестировал 230 млн рублей. Уже введены здания ожидания, хрячника, карантина, осеменения, опороса, сооружения энергетики и водоподготовки, тепловой узел. С начала реализации проекта создано 110 рабочих мест. До конца года запланировано его увеличить еще на 49 человек. Средняя заработная плата за прошлый год составила 65 тысяч рублей.

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В совхозе «Южно-Сахалинский» примут дополнительные меры, чтобы улучшить условия содержания мясного скота

Оборудовать специальные кормовые столы, создать условия для усиленного откорма животных в весенний период и освободить загоны от подтаявшего после зимы грунта. В прошлом году акционерное общество с государственным участием «Совхоз «Южно-Сахалинский», образованное в результате слияния двух крупных хозяйств, одноименного и «Комсомольца», получило племенной мясной скот. Из Красноярского и Алтайского краев, а также Амурской области в хозяйство завезли более 970 животных четырех пород: герефордской, абердин-ангусской, шароле и казахской белоголовой. На острове они достаточно быстро акклиматизировались и по данным руководства предприятия дали уже в текущий зимний и весенний период хороший приплод. При этом общее поголовье мясных пород в «Южно-Сахалинском» с учетом ранее имеющегося выросло до 1753 животных.

Через 2 месяца основное стадо будет перемещено в северные районы Сахалина, где есть места выпаса, можно производить заготовку сена и кормовых культур. Мясное скотоводство будем развивать в трех муниципалитетах: Тымовском, Поронайском и Углегорском.В первых двух районах под размещение поголовья мясного скота и создание для него необходимого запаса кормов уже выделены земельные участки — в сумме почти 5 тысяч гектаров. Тымовский округ в перспективе будет иметь 2-тысячное поголовье. Уже в ходе предстоящей посевной там будут подняты и обработаны сельхозтехникой около 1000 гектаров залежных земель. На полях высадят кормовые культуры: райграс, овес, горох и вику. Их семена закуплены в других регионах России и уже отправлены на остров.

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Эксперименты с кукурузой на Сахалине показали неплохие результаты

Испытательные посевы были сделаны в совхозе «Корсаковский» на площади 140 га. Урожайность составила 168,5 центнера с гектара, в октябре было скошено 2,3 тысячи тонн зелёной массы, которая дала 1,3 тысячи тонн кукурузного силоса.Специалисты отобрали для лабораторных исследований образцы и изучили их на питательность, содержание протеина, клетчатки, нитратов и по другим показателям. Экономическая эффективность по кукурузному силосу будет гораздо выше, чем по силосу из овса. Однако под выращивание кукурузы были заняты лучшие земли с низкой кислотностью. Кукуруза хорошо растёт на почвах с pH не ниже 5,6 а на Сахалине почвы кислые.

В 2016 году в Сахалинской области под посевы кукурузы было отведено 640 гектаров. В 2017 году, по данным минсельхоза, площадь составит уже более тысячи га.

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Птицефабрика «Островная» построит в Охе свой мини-вариант, а «Тепличный» откроет склад

Полуразрушенные конструкции находятся в пяти километрах от города. Ни света, ни газа, ни какой-либо другой инфраструктуры здесь нет. Соответственно вложения в проект будут значительные. Птицефабрика «Островная» свои ангары в Охе поставит, чтобы снабдить охинцев собственным яйцом и куриным мясом. трехстах метрах от жилого дома, а во всех видах работ по содержанию птицы и отгрузке продукции задействуют всего четыре человека. Наладить производство планируют уже в этом году.

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Сахалин за счёт собственного производства может удовлетворить полностью потребности населения в картофеле и яйце.

Половину сахалинской сельхозпродукции производит население

В овощах — на 87%, в том числе овощах защищённого грунта — на 62%. В молоке — на 40%, в мясе — на 10%.

В прошлом году островные труженики села произвели продукции на 12,7 миллиарда рублей (101% к 2015 году). В общем объёме 49% продукции приходится на население, 39% — на сельскохозяйственные предприятия, остальное на крестьянские хозяйства. Производство молока в 2016 году увеличилось на 2,3% к 2015 году и составило 28,5 тысячи тонн. Из них 20 тысяч поставили сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. Произведено 6,4 тысячи тонн мяса скота и птицы (124% к 2015 году), плановый показатель в 5,9 тысячи перевыполнен на 8,5%.По производству яиц плановый индикатор перевыполнен на 5,3% и составил 132 миллиона штук.Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составил 104,6 тысячи тонн (115% к 2015 году, 106% к плану). Сбор овощей — 43,4 тысячи тонн (116% к 2015 году, 130% к плану).Что касается господдержки, то в 2016 году на программу по сельскому хозяйству было выделено 3,79 миллиарда рублей, главным образом из областного бюджета. — Освоение средств господдержки составило 99,9%. Приобретено 350 единиц техники на сумму более 900 миллионов рублей. Обновление сельхозтехники по области составило 22%.

На новые инвестпроекты область выделила 180 миллионов рублей. Благодаря этому введено в эксплуатацию картофеле- и овощехранилище на 7,5 тысяч тонн, тепличный комплекс площадью 2,7 гектара, введено 1913 новых скотомест, модернизирован свинарник на 770 голов, реконструированы три птичника для производства бройлеров на 34 тысячи голов каждый, введён перепелиный комплекс на 100 тысяч голов.

Получили гранты 13 начинающих фермеров и 4 семейных животноводческих фермы. Впервые удостоился гранта на 70 миллионов сельхозкооператив «Сахфермер». 109,9 миллиона рублей пошло на поддержку личных подсобных хозяйств — это помощь с комбикормами, субсидии на содержание коров и на молоко. Областные власти считают, что благодаря этому на 25% выросло поголовье свиней. А поголовье коров хотя и уменьшается, но темпы его сокращения снизились.Статистика по решению кадровой проблемы выглядит пока не очень убедительно: улучшены жилищные условия для 20 граждан в сельской местности, 9 молодых специалистов получили подъёмные по 625 тысяч рублей. В 2017 году подъёмные станут получать молодые люди не только с высшим, но и со средним специальным образованием, правда, в размере 312 тысяч рублей. Кроме того, в Корсаковском районе реализуется инвестпроект — строительство городка на 50 жилых домов.

За 2016 год выручка предприятий возросла на 543 миллиона рублей, или на 21%. При этом себестоимость реализованной продукции выросла на 464 миллиона. Финансовый результат деятельности сельхозпредприятий без учёта субсидий улучшился на 38% к 2015 году, прибыль выросла в два раза. Кредиторская задолженность увеличилась на 326 миллионов, а дебиторская — на 1,15 миллиарда. Среднемесячная зарплата выросла на 5,8% и составила 45,8 тысячи рублей.В результате в бюджет Сахалинской области поступило налогов от сельхозотрасли на 277,5 миллиона рублей, на 20% выше 2015 года, недоимки снизились с 40 миллионов до 4 миллионов рублей.Что же до планов на 2017 год, то программа предусматривает обновление посевов кормовых культур на 3 тысячах гектаров, подъём зяби — не менее 9 тысяч га, рост мясного поголовья — от 3,5 до 4,5 тысячи голов. Планируется ввод современных теплиц круглогодичного использования на 2 гектарах, ввод свинокомплекса в селе Таранай на 50 тысяч голов, молочной фермы на 600 голов в селе Раздольном, животноводческого комплекса на 1200 голов в Троицком, второго этапа цеха по переработке сельхозпродукции с линией реторт-упаковки. А также реконструкция и модернизация бройлерного производства на базе ГУСП «Птицефабрика «Островная» с выходом на 2,6 тысячи тонн мяса птицы.

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Птицефабрика «Островная» обустроит еще один птичник в кредит

До 1 сентября планирует ГУСП «Птицефабрика «Островная» произвести реконструкцию птичника № 48А. Участок работ находится в северной части Южно-Сахалинска, в районе водозабора «Луговской» за улицей Украинской. По контракту, стоимость составит до 21,8 миллиона рублей, а финансировать всё это предполагается за счёт внебюджетных средств, то есть, проще говоря, кредитов.Общая площадь застройки птичника составляет 1,4 тысячи квадратных метра, при этом здание имеет строительный объём под 6,7 тысячи кубометра.