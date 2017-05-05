«Адмирал Эссен» пополнил средиземноморскую группировку ВМФ РФ

Фрегат «Адмирал Эссен» вошел в Средиземное море и пополнил состав постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней оперативной зоне. Об этом сообщил представитель флота Вячеслав Трухачев.

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«Сегодня новейший фрегат Черноморского флота „Адмирал Эссен“, который выполняет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, проследовал проливом Гибралтар и прибыл в акваторию Средиземного моря. Боевой корабль вошел в состав постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней оперативной зоне», — сказал Трухачев.

По его словам, в настоящее время в составе группировки ВМФ в Средиземном море выполняют задачи два новых однотипных корабля Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».