План по закладке садов в Дагестане перевыполнен более чем в 2 раза

В рамках реализации Плана предусмотрено проведение весенне-полевых работ. Так, по состоянию на 30 апреля 2017 года, в республике яровой сев проведен на площади 118,5 тыс. га, что составляет 53,3% от планируемой площади. За аналогичный период прошлого года посев был проведен на площади около 99 тыс. га.

Кроме того, заложено садов на площади 748 га, в том числе интенсивного типа — 444 га. Таким образом, плановое значение показателя на текущий год перевыполнено более чем в 2 раза. Наиболее активно ведется закладка садов в хозяйствах Магарамкентского (280 га) и Кизилюртовского (130 га) районов.

Что касается виноградников, то в этом году их заложено на площади около 692 га — это почти 133% от плана. Хорошими темпами новые кусты закладывают хозяйства Дербентского (133 га), Каякентского (130,5 га), Кайтагского (124,5 га), Сергокалинского (90 га), Сулейман-Стальского (75,5 га), Левашинского (22,9 га) и других районов, где плановые показатели выполнены на 100%.

Кроме того, в рамках импортозамещения в Дагестане в текущем году на базе Дагестанской опытной станции ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийского института генетических ресурсов растений им Н.И. Вавилова» создано семеноводческое хозяйство, где планируется производить семена зерновых культур, пшеницы, овса, винограда и овощных культур.

Также реализуется ряд инвестиционных проектов по строительству объектов в сельском хозяйстве. В частности, в Новострое реализуется проект по строительству современного тепличного комплекса, инициатором которого является ООО «Агро-Ас». В этом году уже введена в эксплуатацию первая очередь тепличного комплекса общей площадью 1,3 га.

В республике создается производство по переработке сельскохозяйственного сырья. Так, в текущем году на базе СПК «Изобилие» Казбековского района налажено производство лимонада из дикой груши. Приобретенная инициатором проекта перерабатывающая установка производственной мощностью 2 тонны в смену способна производить также компот, повидло, фруктовые пюре и соленья.

Таким образом, принимаемые в Дагестане меры позволяют ежегодно повышать обеспеченность населения региона в продовольственных товарах собственного производства.