Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет
Сегодня в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полёт очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт с заводским номером 95136 и регистрацией RA-89089 предназначен для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Это уже 133-й взлетевший гражданский самолёт этого типа.
Даты первых полётов за 2017 год:
| 01. 95122
| 02. 95123
| 03. 95124
| 04. 95126
| 05. 95127
Даты первых полётов за 2016 год:
| 01. 95108
| 02. 95096
| 03. 95106
| 04. 95107
| 05. 95110
-
- gradimir grujic
- 05.07.201720:03
- 20
05.07.1720:17:44
05.07.1720:40:41
05.07.1720:45:57
05.07.1721:31:42
05.07.1722:29:37
06.07.1710:59:17
06.07.1719:59:52
05.07.1721:56:58
05.07.1723:51:51
05.07.1720:25:30
05.07.1720:27:56
05.07.1720:31:18
05.07.1720:35:25
05.07.1720:37:56
05.07.1720:44:51
05.07.1722:58:02
06.07.1701:10:49
06.07.1710:37:50
06.07.1713:05:14
06.07.1721:15:55