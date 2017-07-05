Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полёт очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт с заводским номером 95136 и регистрацией RA-89089 предназначен для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Это уже 133-й взлетевший гражданский самолёт этого типа.

Даты первых полётов за 2017 год:

| 01. 95122 18.01.17 | 06. 95128 23.03.17 | 11. 95133 29.05.17

| 02. 95123 02.02.17 | 07. 95129 06.04.17 | 12. 95134 09.06.17

| 03. 95124 08.02.17 | 08. 95130 12.04.17 | ☺ 95135 21.06.17

| 04. 95126 03.03.17 | 09. 95131 21.04.17 | 14. 95125(?) 04.07.17

| 05. 95127 15.03.17 | 10. 95132 23.05.17 | 15. 95136 05.07.2017

Даты первых полётов за 2016 год:

| 01. 95108 15.01.16 | 06. 95111 31.05.16 | 11. 95113 07.09.16 | 16. 95117 03.12.16 |

| 02. 95096 26.02.16 | 07. 95104 18.06.16 | 12. 95114 21.09.16 | 17. 95119 07.12.16 |

| 03. 95106 15.03.16 | 08. 95105 30.06.16 | 13. 95115 07.10.16 | 18. 95120 16.12.16 |

| 04. 95107 25.03.16 | 09. 95109 11.07.16 | 14. 95116 25.10.16 | 19. 95121 27.12.16 |