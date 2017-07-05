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Авиация

Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полёт очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт с заводским номером 95136 и регистрацией RA-89089 предназначен для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Это уже 133-й взлетевший гражданский самолёт этого типа.

Даты первых полётов за 2017 год:

| 01. 95122 18.01.17 | 06. 95128 23.03.17 | 11. 95133 29.05.17

| 02. 95123 02.02.17 | 07. 95129 06.04.17 | 12. 95134 09.06.17

| 03. 95124 08.02.17 | 08. 95130 12.04.17 | ☺ 95135 21.06.17

| 04. 95126 03.03.17 | 09. 95131 21.04.17 | 14. 95125(?) 04.07.17

| 05. 95127 15.03.17 | 10. 95132 23.05.17 | 15. 95136 05.07.2017

Даты первых полётов за 2016 год:

| 01. 95108 15.01.16 | 06. 95111 31.05.16 | 11. 95113 07.09.16 | 16. 95117 03.12.16 |

| 02. 95096 26.02.16 | 07. 95104 18.06.16 | 12. 95114 21.09.16 | 17. 95119 07.12.16 |

| 03. 95106 15.03.16 | 08. 95105 30.06.16 | 13. 95115 07.10.16 | 18. 95120 16.12.16 |

| 04. 95107 25.03.16 | 09. 95109 11.07.16 | 14. 95116 25.10.16 | 19. 95121 27.12.16 |

| 05. 95110 31.03.16 | 10. 95112 27.07.16 | 15. 95118 22.11.16 |


Ssj-100, Suhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, ГТЛК
  • aleco aleco
    05.07.1720:17:44

    кучно пошли

    #929371
  • Валерий Румянцев Валерий Румянцев
    05.07.1720:25:30

    а чего вчерашний под вопросом?

    #929373
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    05.07.1720:27:56

    Почему предыдущий самолёт в таблице под знаком вопроса?

    #929374
    • gradimir grujic gradimir grujic
      05.07.1720:31:18

      а чего вчерашний под вопросом?

      Почему предыдущий самолёт в таблице под знаком вопроса?

      Под вопросом заводской номер и дата первого полёта, так-как он мог прозойти раньше.

      Upd: так как траектория полёта очень похожа на первый, удалил один знак вопроса.

      Отредактировано: gradimir grujic~20:34 05.07.17
      #929376
      • чебурашка1974 чебурашка1974
        05.07.1720:35:25

        То есть в этом году это уже точно 15-й самолёт? А то напротив 13-го тоже непонятный смайлик стоит.

        Отредактировано: чебурашка1974~20:37 05.07.17
        #929377
        • gradimir grujic gradimir grujic
          05.07.1720:37:56

          Судя по флайтрадару и по фото из КнААЗ-а с Дня открытых дверей. Смайлик для красоты    

          Отредактировано: gradimir grujic~20:41 05.07.17
          #929379
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    05.07.1720:44:51

             

    #929383
  • Alex63 Alex63
    05.07.1722:58:02

    Это точно не вчерашний самолет?

    Если нет, то поздравления с дуплетом   

    #929432
  • Samboris Samboris
    06.07.1701:10:49

    Сегодня в Комсомольске на Амуре, совершил первый полёт очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт с заводским номером 95136 и регистрацией RA-89089 предназначен для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Это уже 133-й взлетевший гражданский самолёт этого типа.

    #929478
    • Нет аватара абрамыч
      06.07.1710:37:50

      номер 95136---это не 133-й,а 136-й вроде бы?

      Отредактировано: абрамыч~10:38 06.07.17
      #929612
      • Нет аватара vlTepes
        06.07.1713:05:14

        номер 95136---это не 133-й,а 136-й вроде бы?

        Два борта нелетные — прочность и ресурс.

        Кроме того, взлетают борта не по порядку бортовых номеров.

        #929665
  • Денис Субботин Денис Субботин
    06.07.1721:15:55

    Даёшь в этом году 150-й!

    #929874
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