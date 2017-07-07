Авиакомпания «Азимут» получила первый самолет Sukhoi Superjet-100
Новая авиакомпания «Азимут», расположенная в Ростове-на-Дону, получила свой первый пассажирский самолет. Это ближнемагистральный авиалайнер Сухой Суперджет 100 с заводским номером 95128 и регистрацией RA-89079, приобретенный в операционный лизинг на 12 лет через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).
Компания «Азимут» призвана соединить города Юга России с центральными регионами страны на лайнерах отечественного производства SSJ-100 («Сухой Суперджет 100»). В качестве возможных пунктов назначения гг. Ростов-на-Дону, Сочи, Геленджик, Краснодар и Анапу.
Фото: пресс-служба аэропорта Ростова-на-Дону
- gradimir grujic
- 07.07.201715:19
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