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Авиация

Авиакомпания «Азимут» получила первый самолет Sukhoi Superjet-100

Новая авиакомпания «Азимут», расположенная в Ростове-на-Дону, получила свой первый пассажирский самолет. Это ближнемагистральный авиалайнер Сухой Суперджет 100 с заводским номером 95128 и регистрацией RA-89079, приобретенный в операционный лизинг на 12 лет через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).

Компания «Азимут» призвана соединить города Юга России с центральными регионами страны на лайнерах отечественного производства SSJ-100 («Сухой Суперджет 100»). В качестве возможных пунктов назначения гг. Ростов-на-Дону, Сочи, Геленджик, Краснодар и Анапу.

Фото: пресс-служба аэропорта Ростова-на-Дону


Ssj-100, Suhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, ГТЛК, Азимут, Ростов-на-Дону
  • A_SEVER A_SEVER
    07.07.1715:27:25

    Здорово!    

    #930257
    • gradimir grujic gradimir grujic
      07.07.1715:38:27

      Быстренько!    

      Отредактировано: gradimir grujic~20:17 07.07.17
      #930262
  • Нет аватара vlTepes
    07.07.1715:35:17

    Корректно наверно по другому — первый борт окрашен в фирменную ливрею АК Азимут.

    Поскольку по фото явно видно где оно сделано (на Авиастаре в Ульяновске).

    И это не Ростов-на-Дону, где будет базироваться Азимут.

    И (пока) не было информации о подписании акта приемки или перелета к месту базирования.

    UPD. В связи с обновлением поста претензия снимается.    

    Отредактировано: vlTepes~17:14 07.07.17
    #930259
    • gradimir grujic gradimir grujic
      07.07.1715:40:16

      Борт уже перелетел в Ростов, ждем его фотографии оттуда. Приемка осущесвилась несколько дней назад.

      Отредактировано: gradimir grujic~17:12 07.07.17
      #930263
      • Нет аватара vlTepes
        07.07.1715:42:35

        Борт уже перелетел в Ростов, ждем его фотографии оттуда. Приемка осущесвилась несколько дней назад.

        Я вам конечно верю, но неплохо бы дать ссылку на источник новости о перелете (или приемке) или скрин перелета из flightradar24.

        #930264
        • Andrew1986 Andrew1986
          07.07.1716:24:33

          Прилетел в Ростов-на-Дону в районе 14.00-14.30. Мой друг авиадиспетчером трудится, своими глазами видел его    

          #930283
          • Нет аватара vlTepes
            07.07.1717:13:27

            да уже есть фото в Фейсбуке из РнД.

            Вопрос в принципе    

            #930308
  • Игорь Brick
    07.07.1717:14:54

    Прикольная ливрея.

    #930311
  • Нет аватара angel
    07.07.1718:50:58

    надеюсь полетит авиакомпания

    #930363
  • Нет аватара sde012
    07.07.1719:01:14

    Нафиг в названии сайта писать: azimuth?

    azimut —

    надо писать, ну я бы так написал

    Отредактировано: sde012~19:01 07.07.17
    #930368
  • Сергей Барановский
    07.07.1719:04:01

    В собственность «Азимута» на начальном этапе деятельности может быть передано до 10 лайнеров SSJ-100. Впоследствии число судов этого типа может быть увеличено до 32-х. По мере расширения маршрутной сети компания может «прирасти» собственным вертолетным парком и самолетами малой и повышенной вместимости (от небольших 19-местных L-110 и Ил-114 в 64-кресельной компоновке — до широкофюзеляжных Ил-96, способных брать на борт до 436 пассажиров за рейс). Вакансии для пилотов и стюардов публикуются на сайте hh.ru, оставить свои предложения можно в соответствующем разделе сайта.

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    Прикольно, надеюсь цены будут адекватными - все-таки не через Москву лететь в Сочи.

    #930370
  • Константин Рубцов
    07.07.1719:38:13

    Ну может быть, как проект исключительно российских самолетов в парке, все-таки совладелец Внуково и Якутии в хозяевах. Госдотации нужны, наверное, по ним дотерли. Иначе сожрут, как Трансаэро, Кубань, Скай экспресс.

    #930380
  • Тов. Эйяфьятлайокудль
    08.07.1700:24:45

    новому аэропорту…новую технику.

    Отредактировано: Тов. Эйяфьятлайокудль~00:25 08.07.17
    #930481
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