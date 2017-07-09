Учебно-тренировочный самолет Як-152 (фоторепортаж)

Учебно-тренировочный самолет первоначальной летной подготовки Як-152 является составной частью учебно-тренировочного комплекса, обеспечивающего подготовку пилотов современных и перспективных самолетов. В комплекс также входят авиационные тренажеры, учебные компьютерные классы и средства объективного контроля. Як-152 обеспечивает решение ключевых задач первоначальной летной подготовки днем и ночью.

Аэродинамическая компоновка самолета обеспечивает безопасность полетов при ошибках в технике пилотирования. Для самолета Як-152 выбрана тандемная схема расположения членов экипажа в двухместной кабине: курсант в передней, инструктор — в задней.

Особенность самолета Як-152 — уникальная система катапультирования СКС-94М, которая обеспечивает аварийное покидание самолета членами экипажа.

Самолет может эксплуатироваться на небольших грунтовых аэродромах с прочностью грунта не ниже 5 кг/см2. Предусмотрена возможность хранения самолёта вне ангара.

Основные направления обучения на самолете Як-152:

техника пилотирования, включая простой, сложный и высший пилотаж;

основы навигации;

выполнение штопора и вывод из него;

техника пилотирования по приборам при полете по маршруту и заходе на посадку с использованием аэродромных радиотехнических систем посадки;

техника пилотирования в составе группы днем в простых метеоусловиях и за облаками;

действия в особых случаях.

Авионика самолета Як-152 обеспечивает:

отображение информации на цветных многофункциональных индикаторах;

трехкратное резервирование пилотажно-навигационного оборудования;

регистрацию информации о параметрах полета и работе самолетных систем, а также запись переговоров экипажа на защищенный бортовой накопитель;

автоматический ответ на запрос средств радиолокационной системы государственного опознавания и вторичных радиолокаторов системы УВД.

Ресурс Як-152 составит не менее 10 тысяч часов, 30 лет и 30 тысяч посадок.