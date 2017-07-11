Концепт-кар «Волга-2020» впечатлил западных экспертов
Американское автомобильное издание CarCoops с восторженно оценило концепт-кар «Волга-2020», разработанный российским дизайнером Александром Штормом. Издание сравнило его с люксовыми немецкими, японскими и южнокорейскими моделями.
«В США автомобили с шильдиком Volga считают пережитком прошлого — машинами, которые имеют большие габариты, и раньше использовались главным образом в высших чинах КПСС. В те времена, когда их популярность достигла пика, обычным гражданам такие автомобили были не по карману. Их также нельзя были приобрести рядовым жителям Советского союза по статусу», — приводит RNS выдержки из материала.
CarCoops отмечает, что концепт-кар «Волга-2020», разработанный Александром Штормом, призван воскресить дух старых автомобилей Volga. На первый взгляд, автомобиль выделяется мускулистыми линиями кузова, а также низкой крышей, светодиодными ДХО (дневными ходовыми огнями), хромированными вставками и мощными тормозными дисками. С определенных ракурсов этот концепт напоминает современные премиальные модели компаний Genesis и Mercedes-Benz.
Журнал CarCoops оказался настолько впечатлен дизайном данного концепта, что проводит на своем сайте голосование в котором просит читателей сравнить гипотетически этот автомобиль с другими люксовыми немецкими, японскими и южнокорейскими моделями.
- Vsemoguchij
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