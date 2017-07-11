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Мифы о производстве в России

Концепт-кар «Волга-2020» впечатлил западных экспертов

Американское автомобильное издание CarCoops с восторженно оценило концепт-кар «Волга-2020», разработанный российским дизайнером Александром Штормом. Издание сравнило его с люксовыми немецкими, японскими и южнокорейскими моделями.

«В США автомобили с шильдиком Volga считают пережитком прошлого — машинами, которые имеют большие габариты, и раньше использовались главным образом в высших чинах КПСС. В те времена, когда их популярность достигла пика, обычным гражданам такие автомобили были не по карману. Их также нельзя были приобрести рядовым жителям Советского союза по статусу», — приводит RNS выдержки из материала.

CarCoops отмечает, что концепт-кар «Волга-2020», разработанный Александром Штормом, призван воскресить дух старых автомобилей Volga. На первый взгляд, автомобиль выделяется мускулистыми линиями кузова, а также низкой крышей, светодиодными ДХО (дневными ходовыми огнями), хромированными вставками и мощными тормозными дисками. С определенных ракурсов этот концепт напоминает современные премиальные модели компаний Genesis и Mercedes-Benz.

Журнал CarCoops оказался настолько впечатлен дизайном данного концепта, что проводит на своем сайте голосование в котором просит читателей сравнить гипотетически этот автомобиль с другими люксовыми немецкими, японскими и южнокорейскими моделями.

http://info.sibnet.ru/article/522143/

Волга-2020, ГАЗ, Volga
  • Vsemoguchij Vsemoguchij
    11.07.1711:11:17

    Кому интересно, вот статья оригинал на http://www.carscoops.com/2017/07/volga-2020-concept-attempts-to-bring.html

    Почему назвал Мифы… вся статья пропитана СССР и нашей невозможностью что-то создать… Но все оценили, что машина огонь!

    Отредактировано: Vsemoguchij~11:18 11.07.17
    #931681
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      11.07.1711:12:43

      И фото оттуда:

      Кому интересно, страница Александра Шторм www.behance.net/gallery/54492215/Gaz-model-Volga-2020-concept-car

      Отредактировано: Vsemoguchij~11:15 11.07.17
      #931682
    • Комментарий удален
    • Нет аватара Zemos
      11.07.1712:04:36

      Почему назвал Мифы… вся статья пропитана СССР и нашей невозможностью что-то создать…

      А что уже что-то создали??? По-моему пока кроме рисунков ничего нет.

      Картинка машины, макет машины — это не есть сама машина, это всего 1-2% пути её создания

      #931705
      • Vsemoguchij Vsemoguchij
        11.07.1712:10:42

        Создали красоту!   

        #931707
        • Нет аватара UHAHAN
          11.07.1713:19:54

          У меня есть знакомые художники, есть 3д моделеры, аниматоры… вот подобные красоты, которые ты на СУН тащишь, они регулярно выдают на гора. Дать ссылочку? Ну чтоб ты смог быстрее превратить в помойку бесполезных 3D моделек этот сайт?

          #931733
          • Vsemoguchij Vsemoguchij
            11.07.1713:46:09

            Не дерзи, я и сам могу.

            И статья про журнал США на котором идет горячее обсуждение этой модели! Читай ниже, про домашнего дизайнера, который сейчас работает с итальянцами!

            Вот и это может помочь нашим ребятам в продвижении своих работ! ИМХО.

            Отредактировано: Vsemoguchij~13:46 11.07.17
            #931745
            • Нет аватара UHAHAN
              11.07.1714:06:58

              1. Статья твоя (точнее не твоя, твой только копипаст) не про журнал США, а про 3D модельку отрендреную.

              2. «Горячее обсуждение» — это 39 комментариев, из которых ~четверть русских?

              3. В каком продвижении?! Тут не сайт помощи доморощенным талантам, тут сайт о том, что сделано в России! Человек, который это намоделил не имеет ровным счетом НИКАКОГО отношения ни к Группе ГАЗ, ни к автомобилю Волга. Его моделька вообще никаким боком не походит на Волгу… Он просто назвал ее Волга, а ты ее в припадке квасного патриотизма вытащил сюда.

              #931753
    • Нет аватара termometrix
      11.07.1716:29:14

      «Волга"-Легендарный бренд,классика и сила!

      #931800
  • Саша Рошка Саша Рошка
    11.07.1712:06:42

    Имхо, типично американский автомобиль. Они такие любят

    #931706
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      11.07.1712:11:22

      А спецы говорят чистый европеец   )

      #931708
      • Саша Рошка Саша Рошка
        11.07.1712:15:40

        мне лично какой то Крайслер напоминает…или Додж…    

        может не самый удачный пример… т к CHRYSLER 300C делался для европейского рынка…но всё равно в традициях американцев    

        PS с спецами спорить не буду… но своим скромным мнением поделился    

        Отредактировано: Саша Рошка~12:20 11.07.17
        #931710
        • CosmonautTV CosmonautTV
          11.07.1713:52:11

          Видимо наличием колёс, рулевого управления, лобового стекла, ну и всеми остальными атрибутами современного автомобиля.

          #931749
        • asskassk100 . asskassk100 .
          11.07.1715:36:45

          рисуя морду одним глазом на Jaguar XJ косились, а в целом верной дорогой идут товарищи, по старым граблям…

          #931786
      • Vsemoguchij Vsemoguchij
        11.07.1713:00:45

        В прошлый раз не плохо получилось:

         https://sdelanounas.ru/blogs/93646/  подписали контракт!

        спорткара Milan

        #931723
  • Nyorre Nyorre
    11.07.1712:16:25

    Я вижу помесь нового Ягуара и Вольво, а задние фонари от мерса.

    И совсем не вижу дух старой Волги.

    И, да, картинка машины — это годы, годы и миллиарды до прототипа.

    Отредактировано: Nyorre~12:20 11.07.17
    #931711
  • Nyorre Nyorre
    11.07.1712:26:22

    Прошел по ссылке — еще хуже все.

    Name: Volga 2020, concept car

    modeling: 3ds max

    render: Vray

    My first car design   

    Серьезно?

    Ну т. е. все ок с картинкой, хоть и вторично.

    Но каким боком эта картинка относится к «Мифы о производстве в России»?

    Удалить с сайта или в личный блог.

    #931713
  • Нет аватара Jack
    11.07.1714:13:36

    Рисунок красивой машины. «Что нам стОит дом построить, Нарисуем — будем жить».

    #931756
  • Нет аватара Argonaft
    11.07.1714:32:41

    Берём Мазерати Кватропорте:

    занижаем поясную линию, меняем фары и вуаля, — называем Волгой:

    Похоже ведь.

    #931761
  • Барс Барс
    11.07.1715:16:43

    Когда в метали, будит тогда и поговорим.

    А то столько этих концепт-каров было.

    #931781
  • Strange Hunter Strange Hunter
    11.07.1716:45:34

    И как обсуждение на американском сайте корявенькой модельки нарисованной начинающим дезигнером относится к тематике сайта? Что, теперь каждые рукожопые потуги в 3DMAX, Blender итп надо публиковать под заголовком «шок! сенсация! американцы оставили аж пять комментариев под картинкой!»?!

    #931807
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