Аграрии Магарамкентского района собрали рекордный урожай сливы сорта Раджабли: более шести тысяч тонн, сообщили РИА «Дагестан» в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Для эффективного сбыта продукции в районе созданы три СПоКа. Предприниматели из соседних сел и районов покупают сливу для дальнейшей ее реализации, собранная партия реализуется в основном в центральных регионах России.

Одна четвёртая часть всех выращиваемых в Дагестане плодовых приходится на долю Магарамкентского района: площадь садов здесь составляет 5,7 тысячи гектаров.

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