Аграрии Магарамкентского района собрали рекордный урожай сливы.
Аграрии Магарамкентского района собрали рекордный урожай сливы сорта Раджабли: более шести тысяч тонн, сообщили РИА «Дагестан» в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Для эффективного сбыта продукции в районе созданы три СПоКа. Предприниматели из соседних сел и районов покупают сливу для дальнейшей ее реализации, собранная партия реализуется в основном в центральных регионах России.
Одна четвёртая часть всех выращиваемых в Дагестане плодовых приходится на долю Магарамкентского района: площадь садов здесь составляет 5,7 тысячи гектаров.
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- Добрый Дракон
- 12.07.201701:25
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