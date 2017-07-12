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Сельское хозяйство

Аграрии Магарамкентского района собрали рекордный урожай сливы.

Аграрии Магарамкентского района собрали рекордный урожай сливы сорта Раджабли: более шести тысяч тонн, сообщили РИА «Дагестан» в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Для эффективного сбыта продукции в районе созданы три СПоКа. Предприниматели из соседних сел и районов покупают сливу для дальнейшей ее реализации, собранная партия реализуется в основном в центральных регионах России.

Одна четвёртая часть всех выращиваемых в Дагестане плодовых приходится на долю Магарамкентского района: площадь садов здесь составляет 5,7 тысячи гектаров.

Подробности: vk.com/wall-124699880_4853

 https://vk.com/public124699880 


Магарамкент, Россия, Дагестан, Сливовые сады, Сельское хозяйство,
  • Е.Юрий Е.Юрий
    12.07.1701:31:54

       Поздравления аграриям! Ждем на прилавках — желательно по адекватным ценам!   

    #931996
    • Добрый Дракон
      12.07.1702:02:13

      Я когда вижу первый комментарий не вольно вздрагиваю. «Не ужели и про Магарамкент уже было?» — Думаю я       А тут поздравления, очень приятно.

      Отредактировано: Добрый Дракон~02:03 12.07.17
      #932004
      • Е.Юрий Е.Юрий
        12.07.1702:24:37

        Хорошо бы до Воронежа добралась — с удовольствием попробую и на варенье возьму.   

        #932007
  • SergeySeverny SergeySeverny
    12.07.1705:34:23

    слива в магазинах появилась, это хорошо! варенья наварим    

    #932017
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