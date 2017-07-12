Российский завод Volkswagen впервые экспортирует в Европу компоненты двигателей

Немецкий концерн Volkswagen впервые направит на экспорт компоненты двигателей, произведенные на калужском заводе, сообщил представитель «Фольксваген груп рус».

По его словам, завод начнет поставки блоков цилиндров на производственную площадку в Чехии, объем поставок в компании не раскрывают.

В компании отметили, что производство двигателей на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге является частью глобальной цепочки поставок внутри Volkswagen Group. В качестве временной меры Volkswagen Group Rus будет поставлять обработанные блоки цилиндров на производственную площадку в Млада-Болеславе (Чехия). Заготовки блока цилиндров и головки блока цилиндров для двигателей поступают в Калугу с ульяновского завода мексиканской компании Nemak, в Калуге происходит их механическая обработка.

На заводе в Калуге с 2015 г. производятся бензиновые двигатели MPI объемом 1,6 л, на текущий момент произведено более 150 тыс. двигателей. Они устанавливаются на пять моделей группы: Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Skoda Yeti. На момент запуска производства в Volkswagen не исключали, что готовая продукция будет экспортироваться на другие автомобильные завода концерна по мере выхода завода на проектную мощность.

Участки механической обработки моторного производства завода в Калуге с сентября 2017 года будут переведены на 11-часовой рабочий день, для одного участка планируется работа по выходным, сообщал профсоюз МПРА-Калуга (межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация»). Это связано с изготовлением блоков цилиндров на экспорт.

«Фольксваген груп рус» экспортирует три модели автомобилей: Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Yeti. Ожидается, что в 2017 г. объем экспорта составит 27 тыс. автомобилей, или около 20% от общего объема производства в России, говорил RNS гендиректор «Фольксваген груп рус» Маркус Озегович. Skoda Yeti экспортируется в Европу, Polo и Tiguan — в страны СНГ.