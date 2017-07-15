В России создан перспективный лёгкий самолёт
Россия представит на авиасалоне «МАКС-2017» свой лёгкий перспективный самолёт.
Как стало известно ресурсу Avia.pro, в рамках проведения выставки «МАКС-2017», отечественные авиастроители намерены презентовать лёгкий двухместный самолёт МАИ-223 «Китёнок». На сегодняшний день развитие лёгкой авиации является достаточно перспективным направлением, тем более что новый самолёт обладает довольно эффектными лётно-техническими характеристиками, причём, благодаря низкой стоимости, воздушное судно может оказаться довольно популярным.
Следует уточнить, что Международный аэрокосмический салон «МАКС-2017» будет проходить в период с 18 по 23 июля, и в рамках его планируется продемонстрировать последние достижения российских авиастроителей, учёных и инженеров.
15.07.1718:24:09
15.07.1719:55:57
15.07.1720:18:26
15.07.1720:46:20
15.07.1720:59:00
15.07.1721:26:13
15.07.1722:15:05
15.07.1722:22:20
15.07.1721:09:55
15.07.1721:45:39
15.07.1722:21:26
15.07.1721:07:07