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Авиация

В России создан перспективный лёгкий самолёт

Россия представит на авиасалоне «МАКС-2017» свой лёгкий перспективный самолёт.

Как стало известно ресурсу Avia.pro, в рамках проведения выставки «МАКС-2017», отечественные авиастроители намерены презентовать лёгкий двухместный самолёт МАИ-223 «Китёнок». На сегодняшний день развитие лёгкой авиации является достаточно перспективным направлением, тем более что новый самолёт обладает довольно эффектными лётно-техническими характеристиками, причём, благодаря низкой стоимости, воздушное судно может оказаться довольно популярным.

Следует уточнить, что Международный аэрокосмический салон «МАКС-2017» будет проходить в период с 18 по 23 июля, и в рамках его планируется продемонстрировать последние достижения российских авиастроителей, учёных и инженеров.

http://avia.pro/news/v-rossii-sozdan-perspektivnyy-lyogkiy-samolyot

Малая авиация, "китёнок"
  • Samboris Samboris
    15.07.1718:24:09

    Fi-156 напомнило.

    #933255
    • Нет аватара mester
      15.07.1719:55:57

      Мало общего

      #933276
      • Samboris Samboris
        15.07.1720:18:26

        Может это пойдет. Як-12, который Яковлев стянул у Физлера.

        Хотя предыдущею фотку удалили за крест на фюзеляже (странно, выбирал без свастики), выложу без крестов

        Отредактировано: Samboris~20:35 15.07.17
        #933283
        • Нет аватара sarvizir
          15.07.1720:46:20

          А что именно Яковлев стянул у Физлера — шасси, крылья, двигатель?

          Отредактировано: sarvizir~20:52 15.07.17
          #933287
        • Нет аватара mester
          15.07.1720:59:00

          Все самолёты имеют крыля,шасси,фюзеляж…посмотрите на другие модели равного касса -все очень похожи. Не надо наводить тень на плетень.

          #933292
          • Нет аватара sarvizir
            15.07.1721:26:13

            Товарисч Самборис слышал звон про «Шторьх» Физлера, да ничего не понял. А показать свою крутизну явно хочется.

            #933300
            • Samboris Samboris
              15.07.1722:15:05

              Купили в Германии, как и Не, Ме, Ju, Do перед войной. Нашим показался «Аист» — дали задание Яковлеву скопировать. До 1941 не успел.

              #933309
              • Нет аватара sarvizir
                15.07.1722:22:20

                История создания Як-12 совсем другая, Як-12 это закономерное развитие АИР-6. И самолет ДРУГОЙ, гражданский, а не военный, как Шторьх.

                Ладно, хватит пургу мести. На базе «Шторьха» был создан другой самолет — ОКА-38 «Аист» в КБ О.К.Антонова.

                #933312
      • Юрий Жолобов Юрий Жолобов
        15.07.1721:09:55

        Оба страшненькие))

        #933297
        • я свой я свой
          15.07.1721:45:39

          не просто «страшненькие», а просто корявые какие то.

          #933304
          • Samboris Samboris
            15.07.1722:21:26

            Fi 156 — прототипы с номерами Versuchs. Первый прототип V1 впервые поднялся в воздух весной 1936 г. Он был оснащён 180 kW двигателем воздушного охлаждения (мощностью в 240 л. с.), перевёрнутым V-образным двигателем Argus As 10C V8, позволявшим самолёту развивать максимальную скорость всего в 175 км/ч, при минимальной скорости в 50 км/ч, и пробеге при посадке 18 метров.

            #933311
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    15.07.1721:07:07

    Новости плюс +          

    Хорошо бы только в тэги добавить не только название самолёта «Китёнок», но и модель — МАИ-223.    

    #933295
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