Российская компания разработала систему контроля коммунальных ресурсов доступную каждому жильцу

Российская компания SAURES представила инновационное решение сразу двух наболевших проблем широкого круга потребителей коммунальных ресурсов: регулярный сбор показаний со счетчиков и защита от протечки воды.

Решение настолько простое и изящное, что уже вызвало большой интерес и у домовладельцев, и у профессионального сообщества.



Контроллер SAURES R1 - передача показаний на смартфон

Один бытовой прибор — контроллер SAURES R1 подключается к счетчикам воды, датчикам протечки и электро-шаровым кранам и обеспечивает:

автоматический сбор и отправку показаний со счетчиков;

контроль исправности труб, соединений и сантехники;

защиту от протечки на качественно новом уровне.

При этом подключить прибор может каждый, кто способен установить и настроить Wi-Fi роутер. Установка контроллера занимает 20 минут и не требует электрических проводов и розеток.

Дистанционный сбор и автоматическая передача показаний счетчиков

Владельцы SAURES R1 снимают показания со счетчиков в личном кабинете, доступ к которому осуществляется через любой интернет-браузер или мобильное приложение. При желании можно настроить автоматическую отправку показаний по электронной почте себе, владельцам квартиры, квартиросъемщикам или в управляющую компанию.

Кроме показаний в личном кабинете отображается история потребления воды за неделю, месяц, квартал и год.

Защита от протечки

Отдельного внимания заслуживает способ организации защиты от протечки. В основе традиционный принцип — контроллер дает команду электро-шаровым кранам перекрыть воду, если датчик протечки зафиксирует протекание. Но у контроллера SAURES R1 есть два отличающих его принципиальных момента:

В случае аварии контроллер не только дает команду на перекрытие воды, но и отправляет хозяевам сообщение (PUSH на мобильный телефон и e-mail).

Кроме исключительно информирующей полезности эта возможность дает хозяевам возможность принять меры, если вода на полу не связана с трубами, которые можно перекрыть. Например — потоп у соседей сверху, затопление подвала грунтовыми водами и т. д.

Большинство систем защиты от протечки для включения режима оповещения требуют подключения дополнительных устройств, иногда сторонних производителей. SAURES R1 — единственный контроллер, который обеспечивает эту возможность в штатном режиме.

Благодаря связи со счетчиками, SAURES R1 контролирует не только отсутствие воды на полу, но весь расход воды в доме. Если R1 обнаружит подозрительный расход — забытый кран, залипшая кнопка унитаза, скрытая протечка, то оповестит хозяев (PUSH-сообщение, e-mail).

Таким образом, прибор не только останавливает затопление, но и способен предотвратить его возникновение. Подобный функционал контроллера R1 не имеет аналогов не только в классе устройств защиты от протечки, но и в системах «умный дом».

Все перечисленное в сочетании с чрезвычайной простотой установки, невысокой стоимостью и отсутствием абонентской платы делает контроллер SAURES R1 главным событием этого года на рынке сантехнического оборудования.

Области применения

Учет расхода и дистанционное снятие показаний счетчиков воды — не единственный вариант применения контроллера. SAURES R1 работает со счетчиками газа, электричества и датчиками температуры, что делает прибор интересным не только жителям квартир, но и владельцам частных домов, коттеджей и дачных участков.

Общая схема работы системы SAURES



Схема работы системы учета воды и других ресурсов

Технические характеристики контроллера SAURES R1:

Питание: батарейки АА 3 шт. (один комплект на 4 года работы)

Передача данных: Wi-Fi сеть

К одному прибору подключается до 8 устройств: счетчики воды, газа, электричества, датчики протечки, тепла и электро-шаровые краны

Личный кабинет для Интернет-браузеров Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, Angle и другие

Мобильное приложение для iOS и Android

Подробнее изучить решение можно на сайте производителя: www.saures.ru