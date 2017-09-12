Российская компания разработала систему контроля коммунальных ресурсов доступную каждому жильцу
Российская компания SAURES представила инновационное решение сразу двух наболевших проблем широкого круга потребителей коммунальных ресурсов: регулярный сбор показаний со счетчиков и защита от протечки воды.
Решение настолько простое и изящное, что уже вызвало большой интерес и у домовладельцев, и у профессионального сообщества.
Один бытовой прибор — контроллер SAURES R1 подключается к счетчикам воды, датчикам протечки и электро-шаровым кранам и обеспечивает:
- автоматический сбор и отправку показаний со счетчиков;
- контроль исправности труб, соединений и сантехники;
- защиту от протечки на качественно новом уровне.
При этом подключить прибор может каждый, кто способен установить и настроить Wi-Fi роутер. Установка контроллера занимает 20 минут и не требует электрических проводов и розеток.
Дистанционный сбор и автоматическая передача показаний счетчиков
Владельцы SAURES R1 снимают показания со счетчиков в личном кабинете, доступ к которому осуществляется через любой интернет-браузер или мобильное приложение. При желании можно настроить автоматическую отправку показаний по электронной почте себе, владельцам квартиры, квартиросъемщикам или в управляющую компанию.
Кроме показаний в личном кабинете отображается история потребления воды за неделю, месяц, квартал и год.
Защита от протечки
Отдельного внимания заслуживает способ организации защиты от протечки. В основе традиционный принцип — контроллер дает команду электро-шаровым кранам перекрыть воду, если датчик протечки зафиксирует протекание. Но у контроллера SAURES R1 есть два отличающих его принципиальных момента:
- В случае аварии контроллер не только дает команду на перекрытие воды, но и отправляет хозяевам сообщение (PUSH на мобильный телефон и e-mail).
Кроме исключительно информирующей полезности эта возможность дает хозяевам возможность принять меры, если вода на полу не связана с трубами, которые можно перекрыть. Например — потоп у соседей сверху, затопление подвала грунтовыми водами
Большинство систем защиты от протечки для включения режима оповещения требуют подключения дополнительных устройств, иногда сторонних производителей. SAURES R1 — единственный контроллер, который обеспечивает эту возможность в штатном режиме.
- Благодаря связи со счетчиками, SAURES R1 контролирует не только отсутствие воды на полу, но весь расход воды в доме. Если R1 обнаружит подозрительный расход — забытый кран, залипшая кнопка унитаза, скрытая протечка, то оповестит хозяев (PUSH-сообщение, e-mail).
Таким образом, прибор не только останавливает затопление, но и способен предотвратить его возникновение. Подобный функционал контроллера R1 не имеет аналогов не только в классе устройств защиты от протечки, но и в системах «умный дом».
Все перечисленное в сочетании с чрезвычайной простотой установки, невысокой стоимостью и отсутствием абонентской платы делает контроллер SAURES R1 главным событием этого года на рынке сантехнического оборудования.
Области применения
Учет расхода и дистанционное снятие показаний счетчиков воды — не единственный вариант применения контроллера. SAURES R1 работает со счетчиками газа, электричества и датчиками температуры, что делает прибор интересным не только жителям квартир, но и владельцам частных домов, коттеджей и дачных участков.
Общая схема работы системы SAURES
Технические характеристики контроллера SAURES R1:
- Питание: батарейки АА 3 шт. (один комплект на 4 года работы)
- Передача данных: Wi-Fi сеть
- К одному прибору подключается до 8 устройств: счетчики воды, газа, электричества, датчики протечки, тепла и электро-шаровые краны
- Личный кабинет для Интернет-браузеров Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, Angle и другие
- Мобильное приложение для iOS и Android
Подробнее изучить решение можно на сайте производителя: www.saures.ru
- Вячеслав Перминов
- 12.09.201718:37
- 52
12.09.1720:26:49
12.09.1721:38:35
13.09.1719:58:24
13.09.1720:08:41
13.09.1710:54:21
13.09.1711:40:46
13.09.1712:06:59
12.09.1721:04:48
12.09.1721:23:24
12.09.1721:34:32
12.09.1721:39:56
12.09.1722:01:45
13.09.1716:22:11
12.09.1721:24:00
12.09.1722:37:25
13.09.1713:45:31
13.09.1714:36:37
13.09.1711:41:41
13.09.1711:55:37
13.09.1716:21:02
13.09.1716:24:08
13.09.1716:42:36
12.09.1721:36:37
12.09.1722:08:22
12.09.1722:14:43
13.09.1710:26:48
13.09.1711:53:42
13.09.1715:55:22
12.09.1722:22:12
13.09.1712:32:53
13.09.1709:35:00
13.09.1710:27:43
13.09.1715:59:13
13.09.1718:40:44
13.09.1719:31:18
13.09.1723:03:45
14.09.1700:54:18
15.09.1710:29:11
13.09.1723:04:59
13.09.1710:39:24
13.09.1712:04:09
13.09.1711:19:52
13.09.1712:37:10
13.09.1723:02:25
14.09.1700:13:17
14.09.1701:16:32
14.09.1721:48:50
14.09.1722:56:54
15.09.1700:08:49
15.09.1710:42:28
15.09.1700:15:51
15.09.1710:37:41