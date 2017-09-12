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Инновации

Российская компания разработала систему контроля коммунальных ресурсов доступную каждому жильцу

Российская компания SAURES представила инновационное решение сразу двух наболевших проблем широкого круга потребителей коммунальных ресурсов: регулярный сбор показаний со счетчиков и защита от протечки воды.

Решение настолько простое и изящное, что уже вызвало большой интерес и у домовладельцев, и у профессионального сообщества.

  • Контроллер SAURES R1 - передача показаний на смартфон
  • Контроллер SAURES R1 - передача показаний на смартфон

Один бытовой прибор — контроллер SAURES R1 подключается к счетчикам воды, датчикам протечки и электро-шаровым кранам и обеспечивает:

  • автоматический сбор и отправку показаний со счетчиков;
  • контроль исправности труб, соединений и сантехники;
  • защиту от протечки на качественно новом уровне.

При этом подключить прибор может каждый, кто способен установить и настроить Wi-Fi роутер. Установка контроллера занимает 20 минут и не требует электрических проводов и розеток.

Дистанционный сбор и автоматическая передача показаний счетчиков

Владельцы SAURES R1 снимают показания со счетчиков в личном кабинете, доступ к которому осуществляется через любой интернет-браузер или мобильное приложение. При желании можно настроить автоматическую отправку показаний по электронной почте себе, владельцам квартиры, квартиросъемщикам или в управляющую компанию.

Кроме показаний в личном кабинете отображается история потребления воды за неделю, месяц, квартал и год.

Защита от протечки

Отдельного внимания заслуживает способ организации защиты от протечки. В основе традиционный принцип — контроллер дает команду электро-шаровым кранам перекрыть воду, если датчик протечки зафиксирует протекание. Но у контроллера SAURES R1 есть два отличающих его принципиальных момента:

  1. В случае аварии контроллер не только дает команду на перекрытие воды, но и отправляет хозяевам сообщение (PUSH на мобильный телефон и e-mail).

Кроме исключительно информирующей полезности эта возможность дает хозяевам возможность принять меры, если вода на полу не связана с трубами, которые можно перекрыть. Например — потоп у соседей сверху, затопление подвала грунтовыми водами и т. д.

Большинство систем защиты от протечки для включения режима оповещения требуют подключения дополнительных устройств, иногда сторонних производителей. SAURES R1 — единственный контроллер, который обеспечивает эту возможность в штатном режиме.

  1. Благодаря связи со счетчиками, SAURES R1 контролирует не только отсутствие воды на полу, но весь расход воды в доме. Если R1 обнаружит подозрительный расход — забытый кран, залипшая кнопка унитаза, скрытая протечка, то оповестит хозяев (PUSH-сообщение, e-mail).

Таким образом, прибор не только останавливает затопление, но и способен предотвратить его возникновение. Подобный функционал контроллера R1 не имеет аналогов не только в классе устройств защиты от протечки, но и в системах «умный дом».

Все перечисленное в сочетании с чрезвычайной простотой установки, невысокой стоимостью и отсутствием абонентской платы делает контроллер SAURES R1 главным событием этого года на рынке сантехнического оборудования.

Области применения

Учет расхода и дистанционное снятие показаний счетчиков воды — не единственный вариант применения контроллера. SAURES R1 работает со счетчиками газа, электричества и датчиками температуры, что делает прибор интересным не только жителям квартир, но и владельцам частных домов, коттеджей и дачных участков.

Общая схема работы системы SAURES

  • Схема работы системы учета воды и других ресурсов
  • Схема работы системы учета воды и других ресурсов

Технические характеристики контроллера SAURES R1:

  • Питание: батарейки АА 3 шт. (один комплект на 4 года работы)
  • Передача данных: Wi-Fi сеть
  • К одному прибору подключается до 8 устройств: счетчики воды, газа, электричества, датчики протечки, тепла и электро-шаровые краны
  • Личный кабинет для Интернет-браузеров Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, Angle и другие
  • Мобильное приложение для iOS и Android

Подробнее изучить решение можно на сайте производителя: www.saures.ru


дистанционный сбор показаний, умные счетчики, учет воды, автоматическая передача показаний
  • Наталия Мюселимян
    12.09.1720:26:49

    А это точно доступно каждому жильцу?)

    #953298
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      12.09.1721:38:35

      Приблуда стоит 4к рубля.

      Вы на то, чтобы в свою инженерку это вкорячить по человечески в сделанном ремонте — потратите раз в 5-10 больше, в зависимости от того — насколько у Вас нефиговый ремонт.

      Так что да — я бы сказал вполне доступно.

      Тут другое интересно — те кто ставил счетчики поймут. Как это продавить через свою УК. У них же там «свои проверенные» счетчики из компании внука/брата/свата директора УК.

      Отредактировано: Антон Смоленский~21:42 12.09.17
      #953338
      • Dimitrius Wizard Dimitrius Wizard
        13.09.1719:58:24

        У них же там «свои проверенные» счетчики из компании внука/брата/свата директора УК.

        Хм, такого не встречал. Счётчики сам на замену покупал. А УК только пломбирует за плату. Сама УК счётчики не предлагает. Она вообще ничего не предлагает, только свои услуги по ремонту, запчасти сам покупаешь во избежание «проверенных братом/сватом»    

        #953681
        • Антон Смоленский Антон Смоленский
          13.09.1720:08:41

          Хм, такого не встречал. Счётчики сам на замену покупал. А УК только пломбирует за плату. Сама УК счётчики не предлагает. Она вообще ничего не предлагает, только свои услуги по ремонту, запчасти сам покупаешь во избежание «проверенных братом/сватом"

          Ну тут раз на разу не приходится. Степень чистоплотности-то у всех разная. Есть нормальные УК, а есть те, которые из советских ЖЭКов вдруг стали коммерческими предприятиями, вся коммерческость которых на такой вот херне и делается. Этож ЗБС бизнес — купить счетчик за 1.8к и продать за 4.5 еще и денег за пломбировку взять.

          Отредактировано: Антон Смоленский~20:09 13.09.17
          #953687
    • Вячеслав Перминов
      13.09.1710:54:21

      Если в квартире стоят импульсные счетчики, то минимальный комплект оборудования стоит 2600 рублей. Установку можно произвести самостоятельно, у прибора подробная инструкция. Если нет желания разбираться, у компании есть услуга установки.

      Про 4000 наверное имелся в виду комплект со счетчиками. Его стоит покупать только, если установленные счетчики не имеют импульсных выходов или же пришло время заменить текущие счетчики.

      Антон, жилец в праве купить счетчики на свой выбор и заказать услуги пломбировки у любой специализированной компании. УК может препятствовать, но это не имеет законных оснований. Тут, как всегда, два выхода, либо идти на конфликт и доказывать своё право на установку счетчиков, либо договориться с УК, чтобы они установили вам «свои» импульсные счетчики и опломбировали их. В последнем случае нужно будет докупить только контроллер R1.

      Отредактировано: Вячеслав Перминов~11:16 13.09.17
      #953512
      • Нет аватара vip-com
        13.09.1711:40:46

        А на данную систему разве не нужно получать сертификат, как на средство измерения? И есть ли он?

        Отредактировано: vip-com~11:54 13.09.17
        #953530
  • Нет аватара Талабас
    12.09.1721:04:48

    А что означает российское слово SAURES? Извините, плохо учил русский язык в школе.

    #953317
    • dimonll dimonll
      12.09.1721:23:24

      Компания SAURES основана в январе 2016. Название SAURES произошло от русской аббревиатуры САУРЕС — Система Автоматизированного Учета РЕСурсов.

      #953325
      • Нет аватара Талабас
        12.09.1721:34:32

        А зачем мне на латинский перевели? Я не просил. У нас и русский-то не все толком знают.

        #953331
        • dimonll dimonll
          12.09.1721:39:56

          Спросите у компании. Так захотелось видимо. У нас настоящая демократия.

          #953339
        • Нет аватара Eggen
          12.09.1722:01:45

          У вас, в Израиле?

          #953348
        • Александр Правдин
          13.09.1716:22:11

          Не просили — не покупайте ) Вас никто не заставляет. Или выпустите своё устройство с теми буквами, которые вы считаете правильными.

          Отредактировано: Александр Правдин~16:22 13.09.17
          #953628
    • dimonll dimonll
      12.09.1721:24:00

      Вся инфа есть у них на сайте.

      #953326
      • RENEGAT RENEGAT
        12.09.1722:37:25

        Информация там есть, но лучше не читать, чтобы не расстраиваться.

        1. Счетчик воды имеет встроенный геркон (магнитный прерыватель) и следовательно для устойчивой работы SAURES надо ставить в 3-6 метрах.

        2. Счетчик газа частенько не оснащен никаким выходом и надо приобретать переходник (видимо тоже с герконом внутри) работающий тоже на 3-6 метров в зависимости от модели.

        3. Счетчик электричества тоже подключается через переходник, который имеет интерфейс RS-485 (токовая петля, как на кассах) надеюсь сможет работать на 4-х проводной витой паре метров на 20. У меня например счетчик имеет выход USB (и что делать в этом случае не понятно).

        Тоскливо.

        #953369
        • Антон Смоленский Антон Смоленский
          13.09.1713:45:31

          3. Счетчик электричества тоже подключается через переходник, который имеет интерфейс RS-485 (токовая петля, как на кассах)

          RS-485 — это не токовая петля.

          надеюсь сможет работать на 4-х проводной витой паре метров на 20

          Будет, ибо витая пара для него самое оно. На самом деле будет работать на любом дифференциальном проводе из палок и камней хоть немного напоминающем 100 Омный, ибо интерфейс сам по себе — дубовый. Если очень далеко тянуть — могут понадобиться терминаторы.

          Отредактировано: Антон Смоленский~13:49 13.09.17
          #953576
        • Вячеслав Перминов
          13.09.1714:36:37

          Герконовый выход прекрасно работает до 50 метров — лично проверяли и гоняли на максимальном потоке воды, в теории до 100 метров по витой паре.

          Для популярных моделей домовых счетчиков газа есть внешние штатные импульсные модули, они есть в ассортименте компании.

          RS-485 работает до 1000 метров — для таких расстояний он и проектировался, на кассах используется RS-232 — это сильно другой интерфейс.

          Если счетчик не имеет выходов RS-484/CAN (они кстати самые массовые и популярные у электросчетчиков), то, увы, его действительно нельзя подключить к контроллеру R1.

          #953592
    • Комментарий удален
    • Вячеслав Перминов
      13.09.1711:41:41

      Такое написание названия компании было выбрано по двум причинам:

      1. Компания планирует предлагать свои решения на международном рынке

      2. Английская расшифровка аббревиатуры System of Automatiс Utilisation of RESources

      #953531
      • Нет аватара Талабас
        13.09.1711:55:37

        Типа американец будет читать на родном языке, а на меня русского человека РОССИЙСКАЯ компания плевала с высокой колокольни. Вообще все фирмы мечтают выйти на международный рынок. И что теперь?

        #953538
    • Нет аватара se
      13.09.1716:21:02

      А с чего ты взял что это русское слово?

      #953626
      • Нет аватара Талабас
        13.09.1716:24:08

        Российская компания SAURES

        #953631
        • Нет аватара se
          13.09.1716:42:36

          Какая связь между нахождением компании и происхождением слова?

          #953634
  • Юрий Липатов
    12.09.1721:36:37

    Куплю, поставлю.

    #953336
  • Человек Человек
    12.09.1722:08:22

    Есть пара маленьких вопросов.

    1. Человек едет в отпуск, отключает всё в доме, электричество в первую очередь — чем питать краны?

    2. Где брать Wi-Fi? Опять же оставлять включенными электроусторойства в доме?

    #953351
    • Владимир Филиппов Владимир Филиппов
      12.09.1722:14:43

      Ну, если Вы электричество отключаете в первую очередь, то в вторую перекроете воду. Питание кранов будет неактуально.

      #953357
    • NICOLAY BORISOV NICOLAY BORISOV
      13.09.1710:26:48

      Есть крана которые при отключении электричества самопроизвольно закрываются.

      #953505
    • Вячеслав Перминов
      13.09.1711:53:42

      1. Сам контроллер питается от 3 батареек. При передаче показаний 1 раз в день, комплекта батареек хватает на срок около 3 лет. Электро-шаровые краны также могут питаться от батареек (например Gidrolock Winner).

      2. Устройство может использовать вашу домашнюю сеть. Если вы уехали в отпуск и отключили wi-fi, то устройство будет собирать почасовые показания в течение месяца и передаст их на сервер, как только вы вернетесь и включите сеть.

      Лайфхак: Если вы уехали надолго и обесточили квартиру, можете настроить прибор на использование резервной wi-fi сети (например соседской).

      Отредактировано: Вячеслав Перминов~11:54 13.09.17
      #953537
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      13.09.1715:55:22

      Есть пара маленьких вопросов.

      1. Человек едет в отпуск, отключает всё в доме, электричество в первую очередь — чем питать краны?

      В этом случае у Вас будет более глобальная проблема: что делать с холодильником?

      Вообще, когда делают питание дома, часто предусматривают неотключаемые группы куда входят:

      1) Холодильник

      2) Сигнализация

      3) Защита от протечек

      4) Септик (если речь идет о частном доме)

      5) Щитовая розетка

      6) … что посчитаете нужным.

      В щитке ставится два вводных автомата: главный — за ним второй и неотключаемая группа.

      Едете в отпуск — выключаете второй.

      #953618
  • RENEGAT RENEGAT
    12.09.1722:22:12

    питание: батарейки АА 3 шт. (один комплект на 4 года работы)

    Передача данных: Wi-Fi…

    «Вафля» на трех пальцах четыре года? Нас кто-то пытается обмануть !

    Или эта штука работает на передачу минуту и раз в неделю. В остальное время режим накопления информации.

    Отредактировано: RENEGAT~22:24 12.09.17
    #953362
    • Вячеслав Перминов
      13.09.1712:32:53

      По-умолчанию, прибор выходит на связь 1 раз в сутки и включает wi-fi только на время передачи данных. 3 года — это срок именно для такой настройки. Вы можете настроить передачу данных 1 раз в час, в этом случае батарейки «закончатся» быстрее.

      Отредактировано: Вячеслав Перминов~12:33 13.09.17
      #953552
  • Нет аватара hvt
    13.09.1709:35:00

    А что теперь рекламу, можно сюда писать!!!         

    #953482
  • Нет аватара Nguyen
    13.09.1710:27:43

    Передача данных: Wi-Fi сеть

    Мобильное приложение для iOS и Android

    Серьёзно? Взяли самые дырявые технологии и собрались толкать это в массы? Сначала просто снятие показаний, а потом что — управление подачей газа и воды с помощью вафли и ведроида? Ждите техногенных катастроф.

    Надеюсь, роспотребнадзор запретит подобные поделки.

    #953506
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      13.09.1715:59:13

      Взяли самые дырявые технологии и собрались толкать это в массы?

      Народные массы как горячие пирожки скупают китайские WiFi розетки. И их почему-то не смущает, что управление этими розетками происходит через китайские серверы.

      #953620
      • Нет аватара Nguyen
        13.09.1718:40:44

        Народные массы как горячие пирожки скупают китайские WiFi розетки. И их почему-то не смущает, что управление этими розетками происходит через китайские серверы.

        То, что творится на компьютерах пользователей — это их личное дело. Но, если у соседа сверху потечёт вода, или из-за него отрубится электричество в подъезде — это уже общий вопрос и подход должен быть соответствующим.

        Призываю производителей подобных изделий направить свои таланты по другому пути.

        Отредактировано: Nguyen~18:41 13.09.17
        #953667
        • Антон Смоленский Антон Смоленский
          13.09.1719:31:18

          То, что творится на компьютерах пользователей — это их личное дело.

          Рассказываю что такое WiFi розетка.

          Это приблуда которая вставляется в обычную розетку, а в нее Ваша нагрузка. По WiFi через Android приложение осуществляется включение/выключение, измерение напряжения, тока и прочего. Приложение подключается к розетке через китайский сервер.

          То есть соседу сверху китайцы или хакеры могут эту розетку удаленно включить, когда сосед например в отпуске, а к ней подключен какой-нить мощный нагреватель (ну он например любит чтоб к его приезду с работы было тепло — теплый пол какой-нить, именно для этого такие розетки обычно и ставят).

          А если верить в закладки — то таки и КЗ Вам могут удаленно сделать наверху у соседа. Поставить там релюху межу L и N, которую микр в розетке может замкнуть — плевое дело — Вы там ее и не увидите. А сосед же дятел — у него обязательно на розетках 25А амперные автоматы (шоб не отключалось, ну и как водится — китайские) и проводка 1.5 квадрата ПВСом (ну клевее жа таким кабелем укладывать, гибче и дешевле).

          Вы уверены что Вас не волнует наличие у соседей таких игрушек?

          Отредактировано: Антон Смоленский~00:54 14.09.17
          #953676
          • shigorin shigorin
            13.09.1723:03:45

            Вот мат лучше вымарать.

            #953743
            • Антон Смоленский Антон Смоленский
              14.09.1700:54:18

              готово =)

              но в оригинале мне кажется было более наглядно

              Отредактировано: Антон Смоленский~01:07 14.09.17
              #953775
          • Нет аватара Nguyen
            15.09.1710:29:11

            Вы уверены что Вас не волнует наличие у соседей таких игрушек?

            Ещё как волнует. Потому и высказываю своё «фи» всяким вайфаям, андроидам и прочим изначально дырявым технологиям, которые пытаются продвинуть повсеместно. И если говнобизнесу главное получить быструю прибыль, то куда смотрят структуры, разрешающие всякие поделки к применению в жизненно важных отраслях?

            #954291
    • shigorin shigorin
      13.09.1723:04:59

      Взяли самые дырявые технологии и собрались толкать это в массы?

      Хоть один человек заметил -- и три дятла поставили минусы.

      Дятлы, вы доверите гуглу ключи от квартиры? Я -- нет.

      #953744
  • Комментарий удален
  • Николай Николай Николай Николай
    13.09.1710:39:24

    Я узнавал в нашем колхозе нет Российской компании SAURES и счётчики с проводами не продают или мастера выезжают в любую точку страны?

    #953508
    • Вячеслав Перминов
      13.09.1712:04:09

      Всегда можно заказать доставку в любую точку России и не только. Установку контроллера может произвести практически любой, кто настраивал обычный домашний wi-fi роутер.

      #953541
  • Нет аватара silicoid
    13.09.1711:19:52

    Еще бы эта хреновина автоматом показания счетчиков в мособлеирц отправляла.

    это единственное, что у меня сейчас в ручном режиме.

    вся оплата давно уже проводится автоматически через сбер. то-есть мне просто приходит СМС-ка, что завтра будет списано столько-то в счет квартплаты. Столько-то за телефон и вот столько за эл-во

    Отредактировано: silicoid~11:20 13.09.17
    #953524
    • Анатолий Романов Анатолий Романов
      13.09.1712:37:10

      В Москве передает. Если и вне Москвы наладят, будет замечательно. Те же сайты областных ЕИРЦ хотя бы.

      #953555
  • shigorin shigorin
    13.09.1723:02:25

    Решение настолько простое и изящное, что уже вызвало большой интерес и у домовладельцев, и у профессионального сообщества.

    У меня как у немножко ИБ-шника вызывает неподдельный интерес то, какого лешего эти ребята решили достаточно чувствительные данные (с них, например, отлично получаются отпускные периоды, т. е. пустая квартира) сливать как в интернет, так и на клиентские терминалы под управлением операционных окружений, поставщики которых плотно сидят на контрактах западных спецслужб.

    Мало вам того, что люди с телеметрией ходят, надо и «с земли» всё отдать ради «удобства»?..

    #953742
    • Нет аватара silicoid
      14.09.1700:13:17

      Тут ведь дело в чем. У нас ведь есть мобильные банки. А это деньги, я уж не говорю про самсунг и эппл платежи

      по платежам/sms-кам можно вообще всю историю пользователя отследить. от того, во сколько он встает и до того, что на обед предпочитает.

      так что показания счетчиков, в данном случае, это минимальное из бед.

      Конечно, если мы говорим о всеквартирной системе, то там данные должны передаваться исключительно на сервер внутри страны, по защищенному протоколу не хуже TLS.

      Отредактировано: silicoid~00:25 14.09.17
      #953763
      • Антон Смоленский Антон Смоленский
        14.09.1701:16:32

        Тут ведь дело в чем. У нас ведь есть мобильные банки. А это деньги, я уж не говорю про самсунг и эппл платежи

        А что про них скажешь. Годовой транзакционный оборот AliPay больше чем у Сбербанка по картам.

        #953781
  • Нет аватара vvlk
    14.09.1721:48:50

    Удивительно слышать об опасениях на тему безопасности данной системы. В то время когда мы у гугла храним свои контакты, ставим GSM сигнализации, пользуемся банковскими картами, мобильными банками, личным кабинетом на госуслугах, налоговой, восхищаемся машинами с автопилотом, забиваем пароль к wifi в смартфон и телевизор. Вот уж где возможностей для жуликов!

    А по данным о расходе воды ни один жулик не полезет в квартиру, потому как это крайне не надежный показатель отсуствия человека. Проще и надежнее по старинке отследить уход человека и последить за включением/выключением света в окнах. Сам не пробовал, в кино видел    .

    Важный момент что устройство не находится постоянно на связи. Т. е. перекрыть удаленно воду вам никто не сможет. А решение о перекрытии воды при возникновении протечки принимает сам контроллер, ни облако ни вайфай ему для этого не нужны.

    Отредактировано: vvlk~00:01 15.09.17
    #954121
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      14.09.1722:56:54

      Важный момент что устройство не находится постоянно на связи. Т. е. перекрыть удаленно воду вам никто не сможет.

      Не ну вот если упороться — то это не проблема. Находится же на связи — пусть не постоянно. Этого уже достаточно, особенно если внутренняя локальная сеть квартиры скомпроментирована.

      #954165
      • Нет аватара vvlk
        15.09.1700:08:49

        Чтобы локальная сеть не компрометировалась сажайте всю «подозрительную» домашнюю технику на гостевую сеть, в большинстве современных роутеров это давно есть в штатных прошивках и включается почти одной галочкой.

        Электропривод это отдельное устройство, которое легко снимается и шаровый кран поворачивается гаечным ключом — делов на 1 минуту.

        Ну нет физической возможности оставить человека без воды, просто нет.

        Отредактировано: vvlk~00:09 15.09.17
        #954189
    • Нет аватара Nguyen
      15.09.1710:42:28

      В то время когда мы у гугла храним свои контакты, ставим GSM сигнализации, пользуемся банковскими картами, мобильными банками, личным кабинетом на госуслугах, налоговой, восхищаемся машинами с автопилотом, забиваем пароль к wifi в смартфон и телевизор.

      Нет

      Нет

      Приходится

      Нет

      Нет

      Нет

      Нет

      #954295
  • Нет аватара vvlk
    15.09.1700:15:51

    Если уж совсем заморачиваться, то можно поставить два контроллера: один на перекрытие воды и не вязать его к wifi, а второй на счетчики воды и привязать его к wifi. Таким образом и «очень опасного» удаленного контроля над кранами не будет и показания счетчиков в облаке будут. Любой каприз стоит денег    .

    #954190
    • Нет аватара Nguyen
      15.09.1710:37:41

      Если уж совсем заморачиваться

      Подавляющее большинство вообще заморачиваться не будет. Что дадут — то и сожрут с криками «как же это технологично!». А производители от изделия к изделию будут стараться снижать себестоимость и применять всё более дешёвые и массовые технологии, увеличивая тем самым опасность аварии.

      #954293
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