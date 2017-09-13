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Производство

В г. Москва налажен выпуск тяжелых станков лазерной резки металла

Из этого обзора вы узнаете как мы собираем станки лазерной резки тяжелой серии, на расположенном в Москве собственном производстве. Наш экспертный обзор посвящен особенностям и нюансам конструкции, источнику лазера и конструктивным особенностям, влияющим на точностные характеристики и стабильность работы станка.

Лазерная резка — технология резки и раскроя материалов, при которой используется лазер высокой мощности. Сфокусированный лазерный луч, обычно управляемый компьютером, обеспечивает высокую концентрацию энергии и позволяет разрезать практически любые сплавы металла. В результате можно получить узкие резы с минимальной зоной термического влияния.

Волоконные лазеры компактны и прочны, точно наводятся и легко рассеивают тепловую энергию. Устройства этого типа представляют собой вариацию стандартного твердотельного источника когерентного излучения с рабочим телом из оптоволокна.

Промышленность в настоящее время является крупнейшим потребителем волоконных лазеров. Наибольшим спросом при этом пользуются лазеры мощностью порядка киловатта и выше.

Производство станков лазерной резки

Начальный этап производственного процесса заключается в разработке концепта, схемы компоновки узлов и агрегатов с учетом оптимального сопряжения и расчетов по жёсткости конструкции. Основную работу на этой проводят в один этап. В дальнейшем, при необходимости, в готовый проект могут вноситься изменения.

Большая часть деталей для нового лазерного станка изготавливается также на лазерном станке.

Например, части будущей станины вырезаются из 5-миллемитровой стали, гнутся согласно технологическому заданию, собираются «в пазы» и скрепляются методом сварки. После этого станине необходимо придать вес для стабильной работы станка с ускорением 1,2-2g. Готовая конструкция заливается бетоном, с нее снимается остаточное напряжение, возникшее в процессе термообработки, и она отправляется на фрезеровку.

Фрезеровка станины по всей длине — важный этап, напрямую влияющий на точностные характеристики всего станка. Направляющие, по которым передвигается портал с режущей головой, устанавливаются в технологические пазы в самой станине, без проставок, подпружинивания и прочих хитростей, которые позволяют показать хорошие характеристики точности станка только на этапе запуска, но не в процессе реальной эксплуатации.

При сборке станка процесс фрезеровки станины занимает несколько дней и состоит из четырех этапов: производство замеров, черновая фрезеровка, снятие напряжения, чистовая фрезеровка. После наносится двухкомпонентное защитное покрытие повышенной прочности на полиуретановой основе. Так заканчивается последний этап сборки основы станка — восьми тонной станины, которая обеспечивает высокие динамических показатели, выдерживает многолетнюю эксплуатацию в самых жестких условиях без потери точностей позиционирования и повторяемости.

Портал станка, по которому будет перемещаться лазерная голова, также проходит этап фрезеровки и шлифуется по небольшой, не видной глазу, дуге, что в итоге позволяет получить его параллельное положение относительно стола раскроя с точностью до десятых долей миллиметра. Тщательные расчеты позволили оптимально понять естественный прогиб портала под тяжестью собственного веса и режущей головы.

Режущая голова собственной разработки надежно защищена 4-миллиметровой стальной крышкой, способной выдержать удар листа металла при загрузке. Функция автофокуса в базовой комплектации станка позволяет сократить время на фокусировку луча при раскрое металла разных толщин. Смена линз и защитных стекол может производиться как по «классической» технологии с фронта, рассчитанной для чистых производств, так и снизу головы, с подачей сжатого воздуха, для предотвращения попадания пыли внутрь головы.

Детали внешнего обвеса станка — защитный кабинет, электрошкафы, кожухи, двери, корпус стойки ЧПУ и т. д., — также изготавливаются в несколько этапов: раскрой на лазерном станке, гибка, сверление отверстий и механическая обработка, грунтовка и покраска в камере.

Сменные столы тоже проходят этап фрезеровки. В конструкции станка и первый и второй стол расположены на одном уровне относительно режущей головы. Это очень важно, т.к. схема расположения столов на разном уровне имеет существенные недостатки. Во-первых, в этом случае уменьшается скорость раскроя на более высоком столе, а во-вторых производители вынуждены помещать, а значит утяжелять, режущую голову на выносную консоль, чтобы обеспечить больший ход по оси Z. В купе с одним двигателем перемещения портала такая машина не способна быстро остановить портал с тяжелой режущей головой во время работы, что пагубно сказывается на точности раскроя. Особенно это заметно при перфорировании отверстий: ровный круг на чертеже превращается в эллипс на практике. Мы давно отказались от подобной схемы.

После подготовки станины и внешних деталей станка производится его сборка. Устанавливаются электро- и пневмо-компоненты. Интегрируется источник лазерного излучения российской разработки — IPG Photonics.

Программное обеспечение ЧПУ станка выполнено на операционной системе Linux, что исключает «зависания», «вирусы» и нестабильную работу, присущие системам на OS Windows. Программное обеспечение полностью русифицировано, обладает возможностью удаленного доступа и имеет понятный и простой интерфейс.

В стандартной комплектации на станок устанавливаются закаленные косозубые рейки шестерни немецкой компании WITTENSTEIN. Это позволяет добиться скорости холостого хода в 140 000 мм/мин при ускорении 1,2g. Опционально возможно установить магнитные направляющие, и таким образом получить скорость в 200 000 мм/мин при ускорении в 2g.

Японские серводвигатели Yaskawa Sigma VII с одноименными драйверами управления являются шедевром надежности и прецизионных характеристик. Мы устанавливаем их на все выпускаемые станки. Важно отметить, что наш станок имеет два двигателя с каждой стороны портала.

В результате сборки получаем двенадцатитонный станок лазерной резки, способный работать в круглосуточном режиме не менее 7 лет, без потери точностных характеристик и преждевременного износа узлов и агрегатов.

После сборки станка на собственном производстве, заказчик приглашается на предварительную приемку, в рамках которой наши специалисты демонстрируют работу станка и проводят экспертную консультацию.

Готовая машина монтируется на территории заказчика. При этом проводится обучение персонала, а в дальнейшем обеспечивается онлайн-поддержка на всем сроке эксплуатации.

http://sts-laser.ru/

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  • Нет аватара вадим 1980
    14.09.1700:42:15

       

    #953770
  • Алексей Шаварин Алексей Шаварин
    14.09.1700:49:07

    МОЛОДЦЫ !    

    #953773
  • Нет аватара alex_uns
    14.09.1701:53:14

           

    #953787
  • Е.Юрий Е.Юрий
    14.09.1702:37:00

             Вот что получается, когда качественный пром дизайн соединяется с качественным изготовлением и хорошими инженерными решениями! Удачи производителю, развития и продаж! Красавец, однако!   

    Отредактировано: Е.Юрий~03:11 14.09.17
    #953789
    • Нет аватара Rockets
      14.09.1704:44:58

      Цена нашей прелести?

      #953799
      • Сергей Поздеев Сергей Поздеев
        14.09.1709:22:34

        Цена на оф. сайте, по звоку. )))   

        #953845
        • Артем Ширинкин
          14.09.1710:43:54

          Сергей, абсолютно прав. Разные комплектации, разные по мощности источники. Цена будет отличаться в 1,5-2-3 раза между моделями. Но, отмечу, что цена в 2 раза ниже, чем на аналоги Европейского или Японского производства.

          #953872
  • SergeySeverny SergeySeverny
    14.09.1704:41:26

    огромный плюс+, и в карму плюс +

    радуйте нас такими хорошими новостями

    #953796
  • Нет аватара elron
    14.09.1704:41:52

    КРУТО! и станина своя, и лазер отечественный, и даже работает на линухе.

    удачи!

    #953797
    • Strange Hunter Strange Hunter
      14.09.1709:03:29

      А нормальные станки под виндой и не работают, не нужна она там. Хотя вместо линуха лучше применять что-нибудь реального времени, но оно обычно сложнее во внедрении и денег стоит.

      #953842
      • Andrew Bartkov Andrew Bartkov
        14.09.1711:58:45

        Раз ОСРВ — значит не линух?    

        #953913
        • Strange Hunter Strange Hunter
          14.09.1718:55:48

          Linux это вполне конкретное ядро которое не имеет свойств работы в жёстком реальном времени. Допилить до реального времени можно, но это будет уже фактически не Linux.

          #954042
          • shigorin shigorin
            15.09.1713:47:07

            Linux -- это целое семейство ядер и подходов к обеспечению разного плана RT (soft/hard, in-kernel/exokernel) тут целая стопка была на всяк вкус.

            Так что тень на плетень отбрасывать не шибко стоит.

            #954362
      • Нет аватара elron
        14.09.1716:32:27

        к сожалению, работают. речь, конечно же, не про прошивку контроллера, а всего лишь про терминал куда оператор станка суёт управляющую программу.

        #953973
        • Strange Hunter Strange Hunter
          14.09.1718:49:35

          Терминал вообще значения не имеет, он на работу станка не влияет.

          #954036
          • Артем Ширинкин
            15.09.1713:04:24

            ну, имеет на самом деле. С него запуск идет, там технологии реза прописываются. Терминал сломан = станок не работает

            #954345
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    14.09.1706:57:08

    Особенно поддерживаю предыдущего оратора насчёт не только функционала, но и промышленного дизайна. Отлично, товарищи. Просто здорово.

    #953815
  • александр столярчук александр столярчук
    14.09.1711:57:14

    А какая предельная толщина резки металла? И габариты листа?

    Отредактировано: александр столярчук~12:00 14.09.17
    #953912
    • Артем Ширинкин
      14.09.1712:30:46

      Стандартные размеры станка под лист 1500*3000мм, можно 1500*6000мм. Толщина резки зависит от источника. На сайте есть таблица с толщинами, сайт указан в поле источник.

      #953921
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    14.09.1715:38:29

    Очень хорошее дело! Такие станки пригодятся в любой отрасли.

    #953960
  • Виктор Гюго Виктор Гюго
    14.09.1717:12:53

    Производство станков — это отдельная радость. Но за вот это:

    «Программное обеспечение ЧПУ станка выполнено на операционной системе Linux"

    я бы поставил ещё пяток плюсов. Так что кроме плюса статьи плюс в карму автора.

    #953997
    • shigorin shigorin
      15.09.1713:49:09

      Аналогично!

      Коллеги, если чем сможем посодействовать со своим альтом -- милости просим    

      PS: а заголовок как-то так в RSS прочитал, что мозг автоматически додумал «…на шасси Т-72»!

      #954363
  • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
    14.09.1717:25:03

    Прикольно, про бетон — не знал, всегда считал станины цельнометаллическими.   

    Ну, а то, что часть комплектухи немецкая и японская — думаю, что не страшно, в конце концов, от международного разделения труда никуда не уйти, несмотря ни на какие кризисы.

    И «вишенка на торте» — произведено и установлено уже более 60 станков.

    Отредактировано: Aleksey Andreev~17:27 14.09.17
    #954001
    • Артем Ширинкин
      14.09.1717:36:21

      Алексей, ЛЮБОЙ станок (как и телевизор и смартфон и автомобиль и самолет) состоит из тех или иных комплектующих, от совершенно разных фирм поставщиков. Не возможно быть олимпийским чемпионом по всем видам спорта ;) Кто-то занимается направляющими, кто-то электроникой, кто-то сервоприводами — наша задача подобрать оптимальную рабочую конфигурацию.

      #954004
      • Нет аватара eeff4025
        14.09.1721:58:15

        Японцы же как-то умудряются по всем видам. Так что и нам не зазорно. Вы будете собирать все в красивую и полезную кучу, а другие делать не только лазеры, но и шаговики, сервоприводы, управляющую электронику и все остальное, что понадобится.

        #954133
        • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
          14.09.1722:24:03

          Нельзя ориентироваться на японцев, у них развитие машиностроительного комплекса происходило совсем в других условиях.

          Начиная с того, что грамотный крестьянин в древней Японии не был редкостью, а полной ликвидацией безграмотности они занялись ещё в конце 19 века, в 1904 году примерно 85 процентов призывников были грамотными. На тот же период в Токио издавалось примерно 400 (!) газет.

          Вдобавок надо учесть, что после ВМВ японская промышленность развивалась в «тепличных» условиях, имела неограниченный доступ к дешёвым кредитам, а сама страна имела очень малые траты на оборону.

          #954149
          • Нет аватара eeff4025
            14.09.1722:54:02

            Да-да, вот кредиты и это все крайне необходимо для развития промышленности. Но, судя по отсылке на обстоятельства более чем вековой давности, вы отстали от жизни минимум на сто лет. Но вы правы! Только кредиты, только бесконечные долги и повальное рабство! И тогда у нас будет все, что разрешит большой белый мбвана!

            #954163
            • shigorin shigorin
              15.09.1715:55:19

              Нет, больше истерики и неадеквата.

              // кредиты не беру, импортозамещением занимаюсь

              #954399
              • Нет аватара eeff4025
                15.09.1716:37:26

                Такое ощущение, что тут в комментариях хаброхомячки пастись начали. Они тоже в сарказм и сатиру не умеют. Да и с остальным у них неочень. Но вот призывы делать самим все, что мы в принципе можем делать сами на должно уровне и, как минимум, по тем же ценам, вызывают у них приступ лютой ненависти к предложившему. Т.к. они подсознанием чувствуют, что в этом случае все сразу поймут, что они — просто бесполезные пахучие хомячки.

                Отредактировано: eeff4025~16:40 15.09.17
                #954414
    • megajob megajob
      14.09.1723:51:22

      Ага, вам «турбины сименса» напомнить? Завтра какой нибудь бендеровец узнает что такие станки попали в Крым и поднимет визг — «немцы нарушают санкции». И срать что всего лишь «звездочки» немецки, раздуют такую буду в СМИ что фирма останется без немецких качественных компонентов.    

      #954187
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    14.09.1717:47:10

    Очень радостно! Удачи вам в вашем очень нужном деле!!!

    #954007
  • Нет аватара strannikGO
    14.09.1719:53:19

    Хорошая замена штамповочному станку,самому малотехнологичному станку в линейке металлообрабатывающих станков. Вот когда лазер заменит фрезерную, а еще лучше токарную обработку, вот тогда в купе с роботизацией и принторно-порошковой металургией наступит золотой век металлообработки…

    #954066
  • Вячеслав Васюков Вячеслав Васюков
    14.09.1720:19:34

    Интересно, а в России прецизионные сервоприводы делают?

    #954076
  • Денис М Денис М
    14.09.1720:40:19

    Интересно какая доля российских комплектующих в станке?

    #954089
    • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
      14.09.1722:11:14

      А как, по массе или по стоимости считать будете?    

      #954142
      • Денис М Денис М
        14.09.1723:12:01

        По процентам.

        #954174
        • александр столярчук александр столярчук
          15.09.1710:23:14

          К примеру, имеем: наши, кожух, 3 болта, 3 шайбы, 3 гайки и японский серводвигатель. Какой процент наших запчастей? )

          #954287
          • Артем Ширинкин
            15.09.1713:07:51

            Ваше замечание, можно адресовать к любой стране по любому вида промышленной продукции ) от смартфона до самолета.

            #954350
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