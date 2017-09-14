В Москве построен новый ледовый каток «ЦСКА»



Ледовый каток ЦСКА

Новый, крытый ледовый каток ФАУ Минобороны России «ЦСКА» построен внутри квартала между Ленинградским проспектом и улицей авиаконструктора Микояна. Фасады здания выполнены в современном стиле и раскрашены в клубные цвета армейцев.

Каток предназначен для учебно-тренировочных занятий по фигурному катанию и хоккею с шайбой.

В цоколе размещены судейские, гардероб и технические помещения. На первом этаже раздевалки с душевыми, буфет, восстановительный комплекс, комнаты для заточки коньков, сушки формы, гараж для льдоуборочных машин, медицинский блок оказания первой доврачебной помощи, трибуны на 250 человек и ледовый каток с искусственным покрытием. На уровне второго этажа находятся методические кабинеты, тренерские комнаты с видом на лед, места для тренажеров, спортзал и зал для занятий хореографией. Одновременно в новом ледовом катке смогут тренироваться 120 спортсменов.

На новом крытом ледовом катке «ЦСКА» воспитанники Елены Водорезовой обкатали «первый» лед.