ОНПП «Технология» представило новую продукцию на Международной выставке «Импортозамещение-2017»

Новая продукция Государственного научного центра РФ ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина (Калужская обл.) представлена на объединенной экспозиции Госкорпорации Ростех.

Впервые продемонстрированы ситалловые подложки для изготовления пленочных интегральных микросхем, созданные в рамках государственной программы «Импортозамещение». Сфера применения этих изделий охватывает радиоэлектронную промышленность, военно-промышленный комплекс, самолетостроение, судостроение и ряд других отраслей. Несмотря на высокую востребованность, в России производство данной продукции отсутствует.

В рамках государственной программы на ОНПП «Технология» налажено изготовление подложек с использованием новейшего современного оборудования, что позволило выпустить образцы с высокой степенью чистоты рабочей поверхности (Rz-0,024) при сохранении диэлектрических показателей. Первая опытная партия уже проходит испытания, в 2018 году предприятие готово приступить к серийному выпуску подложек в объеме до 100 тысяч штук в год.

В числе инновационных разработок предприятия, демонстрируемых на выставке «Импортозамещение» — авиационное остекление сложной геометрии из монолитного оптического поликарбоната отечественного производства, обладающее повышенными ударопрочностью и абразивостойкостью. Ударная вязкость материала в 100 раз превышает ударную вязкость обычного силикатного стекла и почти в 10 раз — ударную вязкость органического стекла, также оно в два раза легче обычного и в 200 раз прочнее. Сочетание прочности и малого веса предопределяет широкое применение изделий из данного материала не только в самолетостроении, но и других отраслях.

Также на «Импортозамещении» широко представлена продукция ОНПП «Технология» промышленного применения из керамики. Одна из перспективных собственных разработок «Технологии» — керамические держатели для печей, обладающие лучшими по сравнению с аналогами зарубежного производства характеристиками, сможет в будущем покрыть спрос на внутреннем рынке. Держатели изготовлены из материала на основе нитрида кремния, созданного специалистами ОНПП «Технология». Эти изделия могут использоваться при температуре до 1500 градусов, в отличие от зарубежных аналогов, выдерживающих максимальную температуру до 1300 градусов, кроме того они не деформируются при длительной эксплуатации.

«Выставка наглядно демонстрирует возросший потенциал отечественной промышленности. Только наше предприятие за несколько лет освоило выпуск более десяти видов импортозамещающей продукции. Это позволило не только выполнить задачи, поставленные государством, но и наработать новые компетенции, а также обеспечить потребности отечественных предприятий», — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.