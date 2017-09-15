Первый в России Центр по обеспечению биобезопасности открыт в Калужской области

15 сентября на территории индустриального парка «Агропромышленный парк К-Агро» Калужской области состоялось официальное открытие уникального Центра разработки и внедрения технологий обработки ускоренными электронами компании «Теклеор». К Центру по снижению микробной загрязненности продуктов уже на стадии старта проявили интерес крупнейшие розничные сети, оптово-распределительные площадки, фабрики социального питания, Министерство обороны, Росрезерв.

В основе процессов — ускоренные электроны. Они проникают через упаковку, которая защищает продукты от последующего бактериального заражения. Применение такой технологии позволяет решать следующие задачи: снижение риска раковых заболеваний, вызванных развитием канцерогенов (например, устраняет причины образования микотоксинов в детском питании), увеличение разнообразия сырья растительного и животного происхождения, используемого в пищевой, косметической и лекарственной промышленности.

Запланированная производительность 30 тыс. тонн в год обеспечит обработку более 100 видов продуктов с учетом типа упаковки, температурной и газовой среды. В рамках реализации проекта будет создано около 60 новых рабочих мест.

Проект «Центр разработки и внедрения технологий обработки ускоренными электронами» обладает технологией, которая, по мнению экспертов, безвредна, безопасна для потребителя, не оставляет химических и биологических отходов. Это лучшая технология консервации и обеззараживания среди всех конкурирующих методов.

Председатель правления Лаборатории институционального инжиниринга Артур Пахомов: «С открытием Центра можно говорить о появлении в России нехимического способа обработки продуктов. Это технологический и предпринимательский стартап. Реализация проекта стала возможна благодаря командной работе разработчиков, инвесторов и представителей администрации области».

«Прежде всего это центр технологий, а не коммерция. Специальная технология обработки позволит обеспечить длительную биобезопасность и свежесть продуктов, дать полноценное питание людям с ослабленным иммунитетом и сохранить урожай. Также в числе преимуществ — возможность обрабатывать продукты в конечной таре», — пояснил руководитель проекта и управляющий ООО «Теклеор» Сергей Будник.

Эксперты отмечают экономическую выгоду для малых и средних предприятий, фермерских хозяйств, которые направляют продукцию для обработки ускоренными электронами — без капитальных затрат предприятие повышает конкурентоспособность и экспортный потенциал.