В Норильске завершен второй этап реконструкции аэродрома «Алыкель»

14 сентября 2017 года Росавиация выдала аэродрому «Алыкель» сертификат соответствия, подтверждающий готовность воздушной гавани осуществлять прием и отправку воздушных судов безопасно и без ограничений.

18 сентября норильский аэропорт примет первые после очередного этапа реконструкции среднемагистральные самолеты, выполняющие прямые рейсы из Москвы и других городов, на всю располагаемую длину полосы в 3430 метров,.

Работы в Алыкеле приходится разбивать на несколько лет из-за того, что Норильск расположен в одной из самых холодных зон в мире. В результате при реконструкции надо успеть уложиться в короткий промежуток, когда в регионе стоит сравнительно теплая погода.

Строительные работы в этом году проводились с июня по сентябрь на участке взлетно-посадочной полосы длиной в 1020 метров.

При этом воздушное сообщение с городом не прекращалось. Перевозки пассажиров из Норильска в Москву и другие города осуществлялись через Красноярск, Новый Уренгой и Сургут на самолетах ATR-42/72 и Ан-24/26, способных по своим тактико-техническим характеристикам выполнять взлеты и посадки без уменьшения взлетной массы на укороченную полосу. Жители Норильска практически не почувствовали неудобств в связи с реконструкцией, не был сорван летний сезон отпусков, деловые связи также не прекращались, всего за этот период были обслужены почти 106 тысяч человек.

За 3,5 месяца строительных работ подрядными организациями был произведен частичный ремонт полотна взлетной полосы длиной 1510 метров, реконструирована рулежная дорожка РД-С, произведен монтаж объектов радиотехнического обеспечения с магнитным курсом МК 013°, модернизированы системы электроснабжения и сетей связи, осуществлено строительство патрульной автодороги и ограждения аэродрома.

В соответствии с планом-графиком работ в 2018 году будут полностью завершены работы на взлетно-посадочной полосе (работы будут проводиться на оставшейся части полосы длиной 1081 метр), смонтированы новая система светосигнального оборудования и объекты радиотехнического обеспечения с МК 193°, проведено оснащение ограждения аэродрома техническими средствами охраны и системой видеонаблюдения.

В 2019 году будет введен в строй обновленный перрон, на этом реконструкция аэродрома будет полностью завершена.

В 2018 и 2019 гг. на время проведения строительно-монтажных работ авиаперевозки с Норильском также прерываться не будут, неудобства для жителей и гостей города будут минимизированы.