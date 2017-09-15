Новая площадка по производству элетротехнического оборудования в г. Салават Башкортостан
На собственной производственной площадке ООО «Промэнергосервис» начинает выпуск промышленного электротехнического оборудования. Линейка выпускаемой продукции включает:
- возбудители серии EX-SR
- системы возбуждения серии СТС
- микропроцессорная автоматическая система серии ШУВ
- высоковольтные преобразователи частоты серии EK-AV6
- сухие силовые трансформаторы серии ТСЗП
Кроме выпуска электротехнического оборудования компания планирует выполнять сервисное обслуживание как своих и так систем стороннего производства.
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- ПромЭнерго Сервис
- 15.09.201723:02
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15.09.1723:25:48