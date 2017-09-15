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Производство

Новая площадка по производству элетротехнического оборудования в г. Салават Башкортостан

  • www.promenergostr.ru
  • www.promenergostr.ru

На собственной производственной площадке ООО «Промэнергосервис» начинает выпуск промышленного электротехнического оборудования. Линейка выпускаемой продукции включает:

  1. возбудители серии EX-SR
  2. системы возбуждения серии СТС
  3. микропроцессорная автоматическая система серии ШУВ
  4. высоковольтные преобразователи частоты серии EK-AV6
  5. сухие силовые трансформаторы серии ТСЗП

Кроме выпуска электротехнического оборудования компания планирует выполнять сервисное обслуживание как своих и так систем стороннего производства.

http://www.promenergostr.ru/index.php/news/49-news2

новое производство, микропроцессорная техника,
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