Новая площадка по производству элетротехнического оборудования в г. Салават Башкортостан

На собственной производственной площадке ООО «Промэнергосервис» начинает выпуск промышленного электротехнического оборудования. Линейка выпускаемой продукции включает:

Кроме выпуска электротехнического оборудования компания планирует выполнять сервисное обслуживание как своих и так систем стороннего производства.