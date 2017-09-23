ТВЭЛ направил в Малайзию партию стандартных образцов изотопного состава урана

В АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», ЗАТО Новоуральск Свердловской области) изготовлена и отгружена зарубежному и российскому заказчикам очередная партия государственных стандартных образцов изотопного состава урана (СОИСУ). В сентябре т.г. 38 экземпляров СОИСУ направлены в Малайзию для конечного потребителя — Управления лицензирования в атомной энергии Министерства науки, технологии и инноваций Малайзии, 8 экземпляров — в Саранский филиал АО «НИИТФА».

В среднем УЭХК ежегодно направляет заказчикам около 100 экземпляров СОИСУ на сумму свыше 12 млн рублей. СОИСУ необходимы для контроля и учета ядерных материалов, контроля технологического процесса разделения изотопов урана и производства топлива для атомных станций, аттестации товарной продукции и методик измерений, сертификации и поверки средств измерений. АО «УЭХК» является базовой организацией Госкорпорации «Росатом», изготавливающей, испытывающей и поставляющей СОИСУ, потребителями которых являются как российские, так и зарубежные предприятия атомной отрасли.