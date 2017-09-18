Первый, в этом году, полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф» передан МО России.



Обновку в виде комплекта С-400 «Триумф» впервые за год получило Минобороны России

«АО «Концерн ВКО «Алмаз —Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передало Минобороны России первый в 2017 году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», — говорится в сообщении.

Как отмечается, составные части ЗРС С-400 «Триумф» в различные сроки поставляются предприятиями-соисполнителями на стыковочную базу полигона Капустин Яр, разгружаются и выставляются на технологических площадках. Затем проводится входной контроль, после — стыковка и настройка составных частей системы.

Поясняется, что в рамках этой работы проверяется взаимодействие всех узлов и агрегатов системы, после чего техника предъявляется заказчику на приемо-сдаточные испытания. При передаче представителям военного ведомства техника выводится на полигон для проведения испытательных стрельб — противовоздушного боя с применением ракет-мишеней.