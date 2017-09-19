

четырехосный контейнеровоз Grunwald по спецзаказу

Калининградский завод полуприцепной техники «Grunwald» и транспортная компания «Новик Логистик» реализовали совместный проект — полуприцеп-контейнеровоз для работы в условиях строгого весового контроля.

В последнее время государство проводит целенаправленную политику по регулированию ситуации, сложившейся в автотранспортной сфере. Ежегодно вкладываются значительные средства в содержание, ремонт и развитие автодорожной сети. Но тысячи автопоездов, ежечасно идущие по дорогам страны, совершают свои рейсы с перегрузом, доходящим до 30% от массы груза. Из-за предельных весовых нагрузок дорожное полотно неминуемо разрушается. Для сохранения автодорожной сети и продления ее срока службы планомерно ужесточается контроль над соблюдением весовых ограничений, установленный в отношении автопоездов. Помимо передвижных постов весового контроля ГИБДД на всех федеральных трассах начинается установка автоматических рамок весового и габаритного контроля. Всего к 2020 году планируется установить около 200 подобных рамок, из них 8 в Калининградской области.

Компания «Новик Логистик» специализируется на доставке контейнеров с терминалов к конечным получателям. В компании подтверждают, что более 70% из 9 000 поступающих в регион контейнеров — тяжелые контейнеры весом 29 тонн. Руководство компании приняло решение заранее подготовить парк техники для работы в соответствии с нормами весового контроля.

Выступивший в этом проекте в качестве партнера перевозчиков, завод Grunwald за 2 месяца разработал принципиально новую модель полуприцепа-контейнеровоза, полностью соответствующую предъявляемым требованиям. Это максимально универсальный полуприцеп, способный перевозить практически все типы стандартных контейнеров массой брутто до 30 тонн. В рамках действующего законодательства это максимально достижимый показатель легальной грузоподъемности. Визуально модель выделяется технически сложным исполнением осевого агрегата с 4 разнесенными осями, где передняя ось — подъемная, а задняя — поворотная-подруливающая. Полуприцеп отличается измененной конструкцией лонжерона с увеличенным ходом подвески. На днях завод передал заказчику партию из 10 готовых полуприцепов. На презентацию новой модели были приглашены представители контролирующих органов и заинтересованные лица: представители ГИБДД, калининградских предприятий, транспортных компаний, портов Калининградской области. Событие освещали съемочные группы двух телеканалов. Значение этого проекта трудно переоценить. Во-первых, это качественное развитие российской транспортной промышленности, где средства, вырученные от заказов, инвестируются в разработку конкурентоспособного и востребованного продукта. Во-вторых, это повышение социальной ответственности бизнеса, работающего в транспортной сфере. Эксплуатация новой современной высокоэффективной техники повышает уровень безопасности дорожного движения и продлевает срок службы дорожного полотна.

Есть еще один немаловажный аспект этого события: уверенность калининградских перерабатывающих производств в способности перевозчиков обеспечить бесперебойную подачу контейнеров с сырьем на производства. Сейчас на доставке этих контейнеров из портов Балтийска и Калининграда задействованы устаревшие модели 3-осных полуприцепов-контейнеровозов, которые не соответствуют нормам весового контроля и фактически разрушают дорожное полотно. В случае установки постов весового контроля ГИБДД на выездах из портов компания-покупатель сможет легально осуществлять перевозки и обеспечить подачу тяжелых контейнеров с сырьем, чтобы не допустить простоя предприятий и экономических потерь для производителей.