ГК «Хевел» модернизировала завод и вдвое увеличила объём производства солнечных модулей

Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие Группы компаний «Ренова» и АО РОСНАНО) завершила модернизацию технологической линии и увеличила мощность производственного комплекса до 160 МВт в год. Этот объём производства позволит на 50% обеспечить текущие потребности российского рынка солнечной энергетики.

Завод начал выпуск солнечных модулей по принципиально новой технологии — гетероструктурной. От большинства аналогов ее отличает наибольшая эффективность в выработке электроэнергии: средний КПД ячеек составляет более 22%. Кроме того, новые модули эффективнее работают при высоких и низких температурах, что существенно расширяет географию их применения.

«Наши солнечные модули по большинству параметров значительно превосходят мировые аналоги в кремниевом сегменте, — сообщил генеральный директор группы компаний „Хевел“ Игорь Шахрай — Более чем двукратное увеличение эффективности солнечных модулей, по сравнению с прежней технологией, позволяет серьёзно экономить не только на производстве самих панелей, но и на строительстве солнечных электростанций, что открывает нам широкие перспективы в части реализации масштабных проектов как в России, так и за рубежом».

Одним из преимуществ завода стала гибкость производственного процесса: теперь технологическая линия выпускает не только солнечные модули, но и высокоэффективные ячейки, которые могут быть экспортированы для сборки модулей непосредственно в стране, где строятся солнечные электростанции.