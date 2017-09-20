КТЗ начал отгрузку генерирующего оборудования для Прегольской ТЭС

На Калужском турбинном заводе, входящем в состав энергомашиностроительной компании «Силовые машины», изготовили, испытали и отгрузили две из четырех турбин мощностью по 38 МВт, предназначенных для выработки электроэнергии в составе блока парогазовой установки на Прегольской ТЭС.

Договор на поставку оборудования был заключен с ООО «Калининградская генерация» 20 февраля 2016 года.

Первая турбина прибыла к месту назначения в августе, вторая прибудет в сентябре. Работа над остальными машинами продолжается: третья турбина сейчас на сборке, для четвертой уже готовы все основные узлы.

Поставка оборудования осуществляется в рамках проекта строительства под Калининградом парогазовой станции, состоящей из четырех парогазовых энергоблоков мощностью по 110 МВт, суммарная мощность станции после ввода в эксплуатацию всех блоков составит 456 МВт.

Справочно:

ОАО «Калужский турбинный завод» — крупнейшее в России и на территории СНГ предприятие по разработке и производству паровых турбин, турбоприводов и блочных турбогенераторов малой и средней мощности для энергетических объектов различных отраслей промышленности. За более чем 70-летнюю историю заказчикам поставлено более 3000 единиц энергетического оборудования, около 50% - в Россию, остальные — в 42 страны дальнего и ближнего зарубежья.

ОАО «Калужский турбинный завод» — это:

более 80 типов турбин и турбогенераторов в серийном производстве;

более 300 проектов различных типов паровых турбин;

наличие собственного конструкторского бюро с научно-исследовательским центром и системы автоматизированного проектирования, что позволяет в кратчайшие сроки создавать изделия с нужными заказчику параметрами.

ПАО «Силовые машины» — глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в число ведущих мировых компаний. ПАО «Силовые машины» обладает богатейшим опытом и компетенцией в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Ключевая компетенция и конкурентное преимущество компании — осуществление комплексных проектов в сфере электроэнергетики.