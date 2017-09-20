На Красноярскую ГЭС из Санкт-Петербурга доставлены два новых рабочих колеса для гидроагрегатов

20 сентября завершилась логистическая операция по доставке двух самых массивных в истории российской гидроэнергетики рабочих колес гидроагрегатов из Санкт-Петербурга на Красноярскую ГЭС ЕвроСибЭнерго.

Колеса были произведены на Ленинградском Металлическом заводе ПАО «Силовые машины» и отгружены в конце августа. Масса каждого колеса — 244 тонны, диаметр — 8,5 м. Баржа с гидроэнергетическим оборудованием прошла по Беломоро-Балтийскому каналу, Белому, Баренцеву, Карскому морям, и по Енисею дошла до причала возле Красноярской ГЭС. Путь составил более 6 тысяч километров.

Первый модернизированный гидроагрегат с новым рабочим колесом предполагается ввести в эксплуатацию в апреле 2018 года, второй — в январе 2019 года.

Гидротурбины с новыми рабочими колесами, энергетические характеристики которых были подтверждены в ходе модельных испытаний, превосходят по своим показателям установленные на ГЭС турбины за счет применения в конструкции рабочего колеса инновационной лопастной системы, позволяющей обеспечить эффективность и динамическую стабильность модернизированных турбин.

Замена рабочих колес Красноярской ГЭС — часть комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций ЕвроСибЭнерго «Новая энергия». В настоящее время новые рабочие колеса и другое оборудование также устанавливается на Братской и Усть-Илимской ГЭС, в сентябре с.г. планируется выбрать поставщика новых турбин для Иркутской ГЭС компании.

За счет реализации первого этапа программы «Новая энергия» сибирские гидростанции ЕвроСибЭнерго: Красноярская, Братская и Усть-Илимская — к 2019 году увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 1,5 млрд кВтч в год, пропуская через турбины тот же объем воды. Благодаря этому энергия ГЭС сможет частично заместить энергию угольных электростанций: это позволит экономить до 800 тыс. тонн угля в год и сократит выбросы парниковых газов угольных электростанций на 2 млн. тонн в год, что благоприятно отразится на экологической обстановке в сибирских регионах.

В составе Красноярской ГЭС эксплуатируются 12 гидроагрегатов мощностью по 500 МВт, турбины и генераторы для которых были изготовлены Ленинградским Металлическим заводом и «Электросилой» (входят в состав ПАО «Силовые машины»). В рамках программы модернизации на станции уже заменены все 12 гидрогенераторов и полностью обновлено оборудование открытых распределительных устройств.

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