31-й пассажирский самолет Сухой Суперджет 100 поставлен авиакомпании «Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» вчера получила первый отечественный пассажирский самолет приобретенный в операционный лизинг по договору с компанией «ВЭБ-лизинг» Это ближнемагистральный авиалайнер Сухой Суперджет 100 с заводским номером 95133 и регистрацией RA-89097.

Внешэкономбанк профинансировал поставку первых двух самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот». В свою очередь АО «ВЭБ — лизинг» уже передало авиакомпании два воздушных судна. Законтрактованные самолеты поставляются в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса.

«Для ВЭБа — это знаковая сделка, она является частью нашего комплексного подхода к развитию авиационной отрасли. ВЭБ — один из ключевых партнеров Аэрофлота, при поддержке Банка развития построен терминал D в Шереметьево. До конца года авиакомпании планируется передать еще 10 самолетов», — отметил Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка — член Правления Дмитрий Курдюков.

Участие ВЭБа в финансировании поставки двадцати новых самолетов Sukhoi Superjet 100 для передачи в аренду авиакомпании Аэрофлот было принято наблюдательным советом Банка в июле этого года. Для реализации этого проекта в августе 2017 года ВЭБ заключил кредитное соглашение с дочерней лизинговой компанией. Сумма кредита составляет 700 млн 920 тысяч долларов США.

«Убежден, что в существующих реалиях авиационного рынка продвижение новой техники немыслимо без привлечения сильного финансового партнера. Реа-лизация сделки с двадцатью самолетами Sukhoi Superjet 100 является примером качественного взаимодействия производителя (компания „Гражданские самолеты Сухого“) и ВЭБ-лизинга, позволившего предложить конкурентный отечественный продукт», — подчеркнул и.о. Генерального директора АО «ВЭБ — лизинг» Юрий Гайченя.

Контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 был подписан между Внешэкономбанком, Объединенной авиастроительной корпорацией и авиакомпа-нией «Аэрофлот» в присутствии Президента Российской Федерации в рамках МАКС-2017.

В новой стратегии ВЭБа авиационная промышленность является одним из приоритетных направлений инвестирования как часть отечественной высокотехно-логичной индустрии. ВЭБ играет важную роль в продвижении SSJ-100 в России и за рубежом. В Банке создана система поддержки поставок самолетов SSJ-100: кре-дитные линии покупателям, кредитно-лизинговые схемы, страхование рисков.