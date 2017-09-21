Аэропорт «Южно-Сахалинск» впервые принял Boeing-747 авиакомпании «Россия»

21 сентября 2017 года аэропорт «Южно-Сахалинск» встретил долгожданного гостя. Воздушная гавань областной столицы впервые приняла широкофюзеляжный Boeing-747 в ливрее авиакомпании «Россия».

Летом текущего года аэропорт «Южно-Сахалинск» получил разрешение на прием/выпуск Boeing-747 в шести модификациях и крупнейшего грузового борта Ан-124-100 (Руслан) на постоянной основе. Ранее такие крупные воздушные суда аэропорт принимал по разовым разрешениям Росавиации.

Допуск на постоянную эксплуатацию этих типов воздушных судов стал возможным после модернизации взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Теперь главные воздушные ворота области могут принять все типы воздушных судов, кроме Airbus A380 — самого крупного пассажирского самолета в мире. Двухэтажный лайнер привез пассажиров из Москвы и уже через два часа совершил вылет в обратном направлении.

Планируется, что регулярные рейсы по маршруту Москва — Южно-Сахалинск — Москва на вместительном Boeing-747 авиакомпания начнет осуществлять с лета 2018 года.