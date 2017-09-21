Рыбоперерабатывающий завод открылся в Новосибирской области

В с. Кармакла Барабинского района Новосибирской области 21 сентября 2017 года состоялось открытие рыбоперабатывающего завода.

Производственная мощность завода — более 50 тонн местного, озерного сырья в сутки. В переработку пойдут сазан, пелядь, плотва, карась, язь, окунь, щука — уловы из близлежащего озера Сартлан, а также водоемов других сибирских регионов.

Готовая рыбная продукция будет реализовываться в крупных населенных пунктах в радиусе 600 километров через розничную сеть «Камшат» и другие торговые точки. Стоимость рыбной продукции при этом снижена в полтора раза по сравнению со среднерыночной за счет развития аквакультуры.

Проект реализован одним из участников кластерной инициативы Новосибирской области — СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный Моряк». Объем инвестиции составил 462 млн руб. Новое предприятие обеспечит 119 новых рабочих мест.

СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный моряк» осуществляет свою деятельность по добыче и переработке рыбы на озере Сартлан с 1920 года. Кроме того, здесь ежегодно осуществляет выпуск рыбопосадочного материала. В 2017 году выпущено 80 тонн (3200 тыс. штук) молоди сазана и 145,8 тонны (8101 тыс. штук) пеляди.