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Фотофакты

Аэропорт в Сабуровке Саратовской области. Ход строительства

Строительство нового международного аэропорта «Центральный"осуществляется в районе села Сабуровка Саратовской области, в 20 км севернее г. Саратова. Новый аэропорт после завершения строительства заменит существующий, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку.

Проект строительства нового аэропортового комплекса в Саратове реализуется на основе государственно-частного партнерства и осуществляется в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

Ввод в эксплуатацию — 2019 год

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1216107&page=56

строительство
  • Нет аватара termometrix
    25.09.1716:28:40

    Ждет открытия новая частная художественная галерея в Саратове

    Отредактировано: termometrix~16:28 25.09.17
    #958020
  • Александр Ермаков
    25.09.1716:33:31

    В деревню, в глушь, в Саратов ©

    #958023
    • Human RS Human RS
      25.09.1719:41:53

      Там будет такой аэропорт, что глушью это назвать будет трудно    

      #958094
      • Нет аватара Tony
        25.09.1722:00:30

        Интересно, может быть, хоть аэропорт повлияет, чтобы дороги там привели в порядок

        #958147
  • Александр Ермаков
    25.09.1720:11:33

    Это не Я. И не Алексендр Суворов, а Грибоедов.   

    Отредактировано: Александр Ермаков~20:13 25.09.17
    #958108
    • Нет аватара termometrix
      25.09.1721:22:18

      Огней так много золотых на улицах Саратова…

      Your text to link here…

      Отредактировано: termometrix~21:31 25.09.17
      #958130
    • Нет аватара termometrix
      25.09.1721:31:24

      Никита Михалков: «Гибель Грибоедова — это политическое убийство!"

      Опять Англия.

      #958136
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