Аэропорт в Сабуровке Саратовской области. Ход строительства
Строительство нового международного аэропорта «Центральный"осуществляется в районе села Сабуровка Саратовской области, в 20 км севернее г. Саратова. Новый аэропорт после завершения строительства заменит существующий, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку.
Проект строительства нового аэропортового комплекса в Саратове реализуется на основе государственно-частного партнерства и осуществляется в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».
Ввод в эксплуатацию — 2019 год
25.09.1716:28:40
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