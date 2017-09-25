Аэропорт в Сабуровке Саратовской области. Ход строительства

Строительство нового международного аэропорта «Центральный"осуществляется в районе села Сабуровка Саратовской области, в 20 км севернее г. Саратова. Новый аэропорт после завершения строительства заменит существующий, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку.

Проект строительства нового аэропортового комплекса в Саратове реализуется на основе государственно-частного партнерства и осуществляется в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

Ввод в эксплуатацию — 2019 год