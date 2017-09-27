Авиакомпания «Аэрофлот» получила 32-й пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

Авиакомпания «Аэрофлот» сегодня получила второй отечественный пассажирский самолет приобретенный в операционный лизинг по договору с компанией «ВЭБ-лизинг». Это ближнемагистральный авиалайнер Сухой Суперджет 100 с заводским номером 95135 и регистрацией RA-89098. Воздушное судно названо в честь Мустая Карима.

Внешэкономбанк профинансировал поставку первых двух самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот». В свою очередь АО «ВЭБ — лизинг» уже передало авиакомпании два воздушных судна-сообщает эта компания. Законтрактованные самолеты поставляются в двухклассной компоновке: 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса.

Сегодня самолет совершил перелет на базу авиакомпании в аэропорту «Шереметьево» .

«До конца года авиакомпании планируется передать еще 10 самолетов», — отметил Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка.

Участие ВЭБа в финансировании поставки двадцати новых самолетов Sukhoi Superjet 100 для передачи в аренду авиакомпании Аэрофлот было принято наблюдательным советом Банка в июле этого года. Для реализации этого проекта в августе 2017 года ВЭБ заключил кредитное соглашение с дочерней лизинговой компанией. Сумма кредита составляет 700 млн 920 тысяч долларов США.

Контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 был подписан между Внешэкономбанком, Объединенной авиастроительной корпорацией и авиакомпанией «Аэрофлот» в присутствии Президента Российской Федерации в рамках МАКС-2017.