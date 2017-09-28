В уфимском аэропорту завершилась масштабная реконструкция

28 сентября прошло официальное открытие реконструированного аэродрома «Уфа». Проведенная модернизация аэродрома позволяет обеспечить инфраструктурные возможности для повышения пропускной способности аэропорта на ближайшие 15-20 лет. Объем освоенных инвестиций составил 7 млрд рублей.

Работы велись с 2014 года и включали в себя расширение перрона, строительство стоянок для крупных самолетов, открытие второй взлетно-посадочной полосы и соединительной дорожки между двумя ВПП длинной 1200 метров. Все это позволит принимать и обслуживать такие самолеты, как Боинг 747-400, Боинг 777 и Ан-124 «Руслан». Уфа, в теории, сможет стать хабом, то есть домашней площадкой для практически любой авиакомпании.

Открытие второй полосы и новых рулежных дорожек повлияет на пропускную способность аэропорта. Если раньше пассажиры проводили в самолете перед вылетом и после посадки по 20-25 минут, то теперь это время сократилось вдвое — до 10 минут.

Деньги на реконструкцию выделил федеральный центр. Работы проводились в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы до 2020 года».

По словам директора аэропорта Александра Андреева, до 2019 года планируется перестроить терминал внутренних рейсов. Внешне и внутренне он будет похож на уже действующий международный терминал.