В России запущено производство смарджета UJET.

Пилотная промышленная установка синтеза одностенных углеродных нанотрубок «Graphetron 1.0» установлена в Центре наномодифицированных материалов Технопарка Новосибирского Академгородка, в R&D-центре компании OCSiAl. Для примера использования новых материалов в производства был придуман новый супер-легкий вид электротранспорта — Смартджет UJET с батареей на основе одностенных углеродных нанотрубок. Осенью 2017 года должны начаться продажи UJET в Монако, Испании, Франции, Люксембурге, Италии и Германии.

Смартджет — складной, легкий мотоцикл, управляемый при помощи смартфона. Аппарат заявлен, как «самое совершенное персональное транспортное средство на планете» по затратам энергии на перемещение килограмма полезной нагрузки. Батарея в UJET имеет плотность энергии выше, чем у автомобилей Tesla, а позже появится «еще более эффективная батарея с нанотрубками». Батареей смартджета является его сидение.

Двигатель мощностью 4 кВт и весом 1 кг 860 гр. находится в ободе колеса. Дизайн и конфигурацию смартджета можно выбрать с помощью приложения. В сложенном виде UJET можно катить за собой, как чемодан. Движение, беззвучное, ключом является смартфон. Он же и диагностическое устройство. Управляет этим 4-ядерный процессор, который непрерывно посылает в сервисный центр 64 параметра. В UJET интегрированы почти все телекоммуникационные платформы: GSM, 4G, GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Всеми функциями UJET можно управлять, не снимая рук с руля — клавишами или голосом.

Подробности: vk.com/wall-124699880_5360