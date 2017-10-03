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Инновации

В России запущено производство смарджета UJET.

Пилотная промышленная установка синтеза одностенных углеродных нанотрубок «Graphetron 1.0» установлена в Центре наномодифицированных материалов Технопарка Новосибирского Академгородка, в R&D-центре компании OCSiAl. Для примера использования новых материалов в производства был придуман новый супер-легкий вид электротранспорта — Смартджет UJET с батареей на основе одностенных углеродных нанотрубок. Осенью 2017 года должны начаться продажи UJET в Монако, Испании, Франции, Люксембурге, Италии и Германии.

Смартджет — складной, легкий мотоцикл, управляемый при помощи смартфона. Аппарат заявлен, как «самое совершенное персональное транспортное средство на планете» по затратам энергии на перемещение килограмма полезной нагрузки. Батарея в UJET имеет плотность энергии выше, чем у автомобилей Tesla, а позже появится «еще более эффективная батарея с нанотрубками». Батареей смартджета является его сидение.

Двигатель мощностью 4 кВт и весом 1 кг 860 гр. находится в ободе колеса. Дизайн и конфигурацию смартджета можно выбрать с помощью приложения. В сложенном виде UJET можно катить за собой, как чемодан. Движение, беззвучное, ключом является смартфон. Он же и диагностическое устройство. Управляет этим 4-ядерный процессор, который непрерывно посылает в сервисный центр 64 параметра. В UJET интегрированы почти все телекоммуникационные платформы: GSM, 4G, GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Всеми функциями UJET можно управлять, не снимая рук с руля — клавишами или голосом.

Подробности: vk.com/wall-124699880_5360

https://vk.com/public124699880

OCSiAl, смарджет, UJET
  • Нет аватара hvt
    03.10.1722:09:00

    Это электромопед стоимостью от 7900 до 8500 евро (примерно 530-580 тысяч рублей). Нужно отметить, что стоимость UJET, заявленная в Европе, сопоставима с ценой на некоторые автомобили в простой комплектации. К примеру, Lada Vesta и Renault Logan.

    Отредактировано: hvt~22:10 03.10.17
    #960654
    • Добрый Дракон
      03.10.1722:14:45

      Все инновации стоят дорого. Пойдут в серию — подешевеют. Главное не это — главное тенденции. Электро и нанореволюция, вот это корень вопроса, а цена утрясётся, рынок её утрясёт.

      #960657
    • Егор Яровик Егор Яровик
      03.10.1722:59:48

      Пишут, что во Франции например, муниципалитеты местные компенсируют около 2-2,5 тыс. по программе развития электротранспорта…не знаю на сколько правда.

      #960674
  • Евгений Игонин Евгений Игонин
    03.10.1722:45:31

    Похоже на фейк.

    На сайте оксиал нет информации об этом «чуде».

     [ссылки отключены] 

    #960667
  • Егор Яровик Егор Яровик
    03.10.1722:57:46

    Новость не фейк, сегодня было выступление Илона Мас… Чубайса по этому поводу, у них и сайт есть, все гуглится. Вопрос автору: где находиться производство этого чуда? Город? Не нашел информации такой, а вот то, что разработкой занимались немцы, французы, итальянцы читал…как и то, что фирма зарегистрирована в Люксембурге, несмотря на то, что создана нашими соотечественниками.

    Отредактировано: Егор Яровик~23:05 03.10.17
    #960673
  • Егор Яровик Егор Яровик
    03.10.1723:08:54

    В принципе новости +, только кроме наших нанотрубок и идеи там ничего больше нашего вроде бы нет…

    #960676
    • Добрый Дракон
      03.10.1723:16:24

      У них и завод в Люксембурге на 200 рабочих мест, а не только адрес регистрации. Вы бы лучше на это внимание обратили, вечно у нас роют негатив. Причём сначала был завод в Новосибирске, потом решение продвигать материал в Европу, а уже потом Люксембург. Проще выходить на рынок ЕС со своей продукции из офиса в Люксембурге, это же понятно. Там и американцы присутствуют. А что в этом плохого? Что там Российского?! Во первых он будет производится у нас, а это значит люди будут получать зарплаты, во вторых — скутер реклама нашего материала. В третьих название «российский» у него будет, не российская мафия, не российские проститутки, а российский смартджет, пора уже стряхивать с себя имидж девяностых. Российский смарджет — это очень круто и плевать кто там над ним ещё работал ибо и в боинге и в аирбасе и в наса и в эпл куча россиян, ну и тут пусть будут и немцы и китайцы и американцы, но, но, но он Российский и это главное. А то привыкли всё на атомы разбирать, я помню ещё те времена когда целовали мерседесы на улицах, а теперь им всё русское подавай — вплоть до трусов на дворнике и стороже завода, а иначе не признаем. Смарджет сделан из материала разработанного и производимого заводом в Новосибирске. Заявленная мощность 32 тысячи, это серьёзное производство для инновационного аппарата значит будет не шаражка клипать, а завод. Где?! Скоро узнаем.

      Отредактировано: Добрый Дракон~23:25 03.10.17
      #960679
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