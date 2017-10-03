ЗУЛЬЦЕР ХЕМТЕХ расширяет производство в России

Зульцер Хемтех — российское подразделение международного промышленного концерна Sulzer, входящего в Группу компаний «Ренова» — расширяет свое производство в городе Серпухов Московской области. Завод площадью 25 тыс. м2 выпускает современное массообменное оборудование, применяемое в нефтегазовой, газовой нефтехимической и химической отраслях.

Предприятие создано в рамках программы по локализации производственных мощностей концерна Sulzer в России. Завод оснащен по последнему слову техники и выпускает полную продуктовую линейку компании. Инвестиции в его расширение составили порядка 400 млн рублей. Запущенное сегодня производство — результат почти десятилетней работы по локализации технологий Зульцер Хемтех в России. В итоге из небольшого предприятия в Серпухове вырос полноценный машиностроительный завод, продукция которого востребована в стратегически важных отраслях: химии и нефтепереработке. Немаловажно, что Зульцер Хемтех работает и на зарубежные рынки — это первая швейцарская компания, экспортирующая произведенную в России продукцию в Европу. Пример настоящего импортозамещения, работать над которым мы начали еще в 2009 г, — подчеркнул директор по развитию высокотехнологичных активов Группы компаний «Ренова» Михаил Лифшиц.

Увеличение мощностей существующего завода — win-win situation для Sulzer и клиентов концерна. Мы сможем существенно повысить свою конкурентоспособность и обеспечить еще более качественный сервис для российских клиентов. В тоже время, оптимизация логистики позволяет нам сократить сроки доставки в европейские страны до 3-4 дней. Таким образом, все клиенты компании — как в России, так и в Европе — получат надежного поставщика высокотехнологичной продукции, произведенной в строгом соответствии с глобальными стандартами качества Sulzer, отметил генеральный директор Зульцер Хемтех Арнольд Ван Синдерен.

Сегодня на предприятии Зульцер Хемтех работает 100 сотрудников, до конца 2018 г их количество увеличится на треть. Предприятие будет производить регулярную структурированную насадку, современные тарельчатые устройства, сепарационное оборудование, внутренние устройства колонн и статические смесители.

Справка: Sulzer Chemtech является лидером в области технологии разделения и массообменных колонн, а также систем смешивания и распределения двухкомпонентных сред. С помощью современных решений, укрепляющих конкурентоспособность заказчиков, Sulzer Chemtech устанавливает стандарты в областях массообмена и статического перемешивания. Клиенты компании получают преимущество благодаря всемирной сети коммерческих представительств, конструкторско-технологических подразделений, производственных и обслуживающих предприятий.