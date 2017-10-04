Строительство автоподхода к Керченскому мосту: ТП «Керчь»

На технологической площадке «Керчь» идут активные работы по строительству автоподхода. Здесь — нулевой километр автомобильный дороги, по которой будет идти движение транспорта с Керченского моста.

Сейчас здесь можно наблюдать высокие насыпи песка, строители выравнивают грунт будущей дороги. До асфальта в этой части стройки уже не так далеко.

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Строящиеся автоподходы с каждым днём потихоньку превращаются в дорогу.

Напомним, в конце прошлой недели в Министерстве транспорта Крыма сообщили о том, что рабочие заасфальтировали первые километры на двух участках автоподхода к Керченскому мосту — на первом участке длиной 2,1 км на всех 4-х полосах основного хода дороги, а также на втором участке основного хода дороги на 2-х полосах протяженностью 0,5 км.

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А также на месте примыкания автомобильных подходов к будущей трассе «Таврида» , на втором съезде транспортной развязки, полностью уложен верхний слой асфальта. Длина съезда составляет 0,626 км.

В Минтрансе отмечают, что все работы по строительству автомобильных подходов к Крымскому мосту идут в соответствии с графиком.