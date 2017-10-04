Смоленская АЭС впервые в истории начала производство промышленного радиоизотопа кобальта Со-60

В реактор энергоблока № 1 Смоленской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом, входит в Электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») загружен первый дополнительный кобальтовый поглотитель.

Таким образом, сделан значимый шаг к масштабному развитию современных радиационных технологий, чтобы получать не существующий в природе, но необходимый для медицины и промышленности химический элемент.

Кобальт-60 имеет стабильно высокий коммерческий спрос на российском и мировом рынке, а перспективы развития его производства просматриваются на десятилетия. Со-60 уже нашел широкое применение для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов, радиационной хирургии различных патологий, для гамма-дефектоскопии различных изделий.

Кобальт-60 получают искусственным путем, помещая так называемые кобальтовые поглотители с исходным сырьем, природным кобальтом-59, в поток нейтронов ядерных реакторов или нейтронных генераторов.

Конструктивные особенности эксплуатируемых на Смоленской АЭС ядерных реакторов РБМК позволяют осуществлять загрузку и выгрузку дополнительных кобальтовых поглотителей в любой момент времени, облучать большой объем стартового материала, не нарушая технологический цикл. Процесс облучения кобальта-59 для получения нужного кобальта-60 занимает около пяти лет.

Более 20 лет кобальт-60 производила Ленинградская АЭС. С целью сохранения и увеличения доли производства Со-60 на мировом рынке в 2016 году был инициирован проект по организации производства этого изотопа на Смоленской и Курской АЭС. Тенденция более полно использовать возможности реакторов АЭС, не ограничиваясь одной лишь выработкой электрической и тепловой энергии, находится в русле повышения эффективности предприятий российской атомной отрасли.

В декабре 2016 года Росэнергоатом подписал новый контракт на сумму 73,6 миллиона долларов по поставке Со-60 в период до 2034 года канадской компании «MDS Nordion», специализирующейся на инновационных технологиях в медицине и радиотерапии. Реализация данного проекта, как ожидается, даст дополнительно Росэнергоатому ежегодную выручку в размере порядка 8 миллионов долларов.

На Смоленской АЭС до конца нынешнего года в реактор энергоблока № 1 будет загружено дополнительно порядка 20 кобальтовых поглотителей, а в 2018-2019 годах дополнительные кобальтовые поглотители загрузят в реакторы блоков № 2 и № 3 Смоленской АЭС и энергоблока № 4 Курской АЭС.