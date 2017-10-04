Курганский завод выпустил экологичный и комфортабельный автобус

Белоснежные автобусы производства КАВЗ появились на улицах Кургана несколько месяцев назад. Они выделяются из общего дорожного потока, заметно преображая лицо города.

Как рассказал управляющий директор ООО «КАВЗ» Александр Алсараев, завод поставил на конвейер новую модель городского автобуса КАВЗ-4270 CNG, работающего на газомоторном топливе.

— В этом году изготовим порядка 80 автобусов. 9 автобусов вы уже можете видеть на улицах города. Остальные будут отправлены потребителям в октябре — ноябре.

Современные автобусы КАВЗ-4270 CNG, которые сегодня работают на городских маршрутах, изготовлены предприятием в рамках государственной программы по поддержке производителей газомоторной техники. Для КАВЗа размер субсидии на один автобус составляет 2,8 млн руб.

Предложение заинтересовало курганских перевозчиков. 6 транспортных предприятий Зауралья приобрели новые газомоторные автобусы производства КАВЗ практически за полцены.

Помимо значительной скидки на стоимость автобуса, быстро решается проблема по сервисному ремонту: завод-изготовитель находится рядом, технические специалисты предприятия всегда готовы прийти на помощь перевозчикам.

Полугодовой опыт использования автобуса производства Курганского автобусного завода на улицах города показал высокие эксплуатационные характеристики. Новая модель КАВЗ-4270 с двигателем на природном газе, соответствует экологическим стандартам «ЕВРО-5» и имеет ряд преимуществ.

Во-первых, автобус оборудован местами и приспособлениями для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Во-вторых, применение «газовых» двигателей в работе общественного транспорта не только уменьшает затраты перевозчиков на топливо, но и улучшает экологическую ситуацию в городе.

Преимущества использования транспорта производства КАВЗ на природном газе все больше начинают ценить и в других регионах. Перевозчики из Санкт-Петербурга, например, заказали 25 городских КАВЗ-4270 CNG, а из Пензы — 31 автобус, из которых 11 машин уже изготовлены и отправлены покупателю. И, как показала дорога, до места эксплуатации (более 1500 км) автобусы добрались без нареканий.

Бригадир сборочного участка Андрей Крупин работает на заводе более 15 лет. Говорит, что конструкция у новой машины сложная, а чтобы ее наладить, нужно потрудиться.

— Полностью отличие в том, что производство серийного КАВЗ-4238 уже налажено. А этот автобус мы только познаём, изучаем в процессе. Есть свои нюансы, много отличий от серийного, — рассказал бригадир сборочного участка Андрей Крупин.

Благодаря государственной поддержке Курганский автобусный завод заметно укрепляет свои позиции. В 2016 году рост производства составил 70%. И сегодня портфель заказов КАВЗа большой. Завод работает в 1,5 смены, выпуская разные модели и разные модификации автобусов.