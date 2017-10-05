Новости реконструкции дорог в России

В Иркутской области отремонтировали почти 20 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

В Иркутской области ФКУ Упрдор «Прибайкалье» ввело в строй два участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Речь идет о 9-километровом участке в Тайшестком районе и 10-километровом в Нижнеудинском районе.Как сообщает пресс-служба Росавтодора, к сдаче объекта специалисты также укрепили обочины, обновили более 100 знаков, установили 200 сигнальных столбиков, нанесли горизонтальную разметку, а также привели в нормативное состояние систему водоотвода. Известно, что в текущем сезоне на этой трассе отремонтируют более 160 км автодороги.

В Коми реконструировали 34 км дороги «Сыктывкар — Нарьян-Мар».



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В Коми после ремонта открыли участок дороги «Сыктывкар — Нарьян-Мар» протяженностью 34 км, теперь он соответствует параметрам III технической категории. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Для республики это стратегически важный проект. Дорога соединит Сыктывкар с населенными пунктами Печорского района и обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение с 11 муниципалитетами.

Работы на дороге от п. Малая Пера до п. Ираёль начались в январе и завершены на 10 месяцев раньше срока. На реализацию инвестпроекта было направлено более 10 млрд рублей.

Сейчас проходят работы по реконструкции 46-км участка от п. Ираёль до п. Каджером, ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь будущего года.

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