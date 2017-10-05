«ЗапСибНефтехим».Сентябрь 2017 г.

Общая сумма контрактов с российскими подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов превышает 220 млрд рублей.

Строительство Быстринского ГОКа в Забайкалье подходит к завершению

— Все объекты фабрики находятся в 100-процентной готовности, интенсивно ведется монтаж технологического оборудования, инженерных систем обеспечения, систем автоматики, телемеханики… Отдельные элементы оборудования проходят индивидуальные испытания, после которых мы перейдем к комплексному испытанию в холостую, а затем с нагрузкой. В разной степени готовности находятся объекты комбината, тем не менее, мы подходим к завершающей стадии строительства, — рассказал генеральный директор ООО «ГРК «Быстринское» Владимир Наливайко.

В составе комбината построена железная дорога протяженностью 26 км от станции Газимурский Завод до станции Быстринская, по которой на предприятие будут доставлять расходные материалы, материально-технические ресурсы, а забирать товарную продукцию. «Верхнее строение пути от станции Быстринская до обогатительной фабрики готово. С рельсошпальными решетками мы прошли мимо цеха сушки магнетического концентрата, осталось построить 2,6 км железной дороги с разъездом к цехам отгрузки медно-золотого, железного концентратов. Есть тупиковый путь на котельную», — отметил Владимир Иванович.

Дальнейшим содержанием железнодорожных путей, организацией движения поездов будут заниматься специализированные железнодорожные компании, которые выиграют конкурс.Также завершается строительство рабочего поселка, рассчитанного на 1174 человека. Ведутся работы на карьерах.

Отметим, сейчас на строительстве ГОКа работает порядка трех тысяч человек.