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«ЗапСибНефтехим».Сентябрь 2017 г.

Общая сумма контрактов с российскими подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов превышает 220 млрд рублей.

Строительство Быстринского ГОКа в Забайкалье подходит к завершению

Все объекты фабрики находятся в 100-процентной готовности, интенсивно ведется монтаж технологического оборудования, инженерных систем обеспечения, систем автоматики, телемеханики… Отдельные элементы оборудования проходят индивидуальные испытания, после которых мы перейдем к комплексному испытанию в холостую, а затем с нагрузкой. В разной степени готовности находятся объекты комбината, тем не менее, мы подходим к завершающей стадии строительства, — рассказал генеральный директор ООО «ГРК «Быстринское» Владимир Наливайко.

В составе комбината построена железная дорога протяженностью 26 км от станции Газимурский Завод до станции Быстринская, по которой на предприятие будут доставлять расходные материалы, материально-технические ресурсы, а забирать товарную продукцию. «Верхнее строение пути от станции Быстринская до обогатительной фабрики готово. С рельсошпальными решетками мы прошли мимо цеха сушки магнетического концентрата, осталось построить 2,6 км железной дороги с разъездом к цехам отгрузки медно-золотого, железного концентратов. Есть тупиковый путь на котельную», — отметил Владимир Иванович.

Дальнейшим содержанием железнодорожных путей, организацией движения поездов будут заниматься специализированные железнодорожные компании, которые выиграют конкурс.Также завершается строительство рабочего поселка, рассчитанного на 1174 человека. Ведутся работы на карьерах.

Отметим, сейчас на строительстве ГОКа работает порядка трех тысяч человек.

https://www.sibur.ru/zsn/press-center/news/na-zapsibneftekhim-prodolzhayutsya-postavki-otechestvennogo-nasosnogo-oborudovaniya/

строительство
  • Нет аватара termometrix
    05.10.1721:23:01

    Теперь критика

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    Завершение строительства 435-километровой железнодорожной линии Томмот — Нижний Бестях, которую должны были сдать в эксплуатацию еще в 2013 году, в очередной раз отодвинули на неопределенный срок. На этот раз — настолько неопределенный, что даже приблизительное время возобновления работ никто назвать не может. Долгострой, на который потратили уже 47 миллиардов рублей, зашел в тупик.

    Очередным крайним сроком ввода дороги в постоянную эксплуатацию называли январь 2018-го. Надежды на завершение строительства власти Якутии и заказчик, Федеральное агентство железнодорожного транспорта, связывали со сменой генерального подрядчика. Действующий — инжиниринговая корпорация «Трансстрой», доведя объект до 90-процентного уровня готовности, затянул работы. Оставшиеся без дела и доходов предприятия-подрядчики начали переходить на другие объекты. Некоторые, не получив вовремя заработанное, оказались на грани разорения. Стройка встала. В самой корпорации тоже наступили не лучшие времена: с мая 2015 года там введена процедура банкротства.

    Поскольку добровольно освобождать место компания не намеревается, Росжелдор подал исковое заявление о расторжении контракта в Арбитражный суд Москвы. Главным аргументом было то, что Главгосэкспертиза вынесла отрицательное заключение в отношении подготовленных генподрядчиком проектной и сметной документации на завершение работ.

    Однако арбитраж в удовлетворении иска отказал. При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что долгостроем железная дорога стала по вине не подрядчика, а как раз заказчика строительства, не обеспечившего своевременное финансирование работ и предоставление необходимой документации. Впоследствии деньги на завершение строительства (около двух миллиардов рублей) появились. Однако, как следует из судебного решения, заказчик допустил просрочку в передаче проектной документации и не согласовал сроки выполнения работ.

    В течение прошлого года два миллиарда были зарезервированы в федеральном бюджете. Они так и остались лежать мертвым грузом, поскольку с одним подрядчиком заказчик работать не хотел, а другого назначить не мог: место занято.

     https://rg.ru/2017/04/27/...vratili-v-dolgostroj.html 

    #961400
    • Нет аватара termometrix
      05.10.1721:24:10

      Судебные тяжбы,бюрократия,а реальный результат отрицателен.

      Отредактировано: termometrix~21:24 05.10.17
      #961401
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