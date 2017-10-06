Крупный молочный комплекс на 400 голов открылся в Оренбургской области

Крупный молочный комплекс на 400 голов открылся в Октябрьском районе Оренбургской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Как заявил губернатор Оренбургской области на церемонии открытия предприятия, для повышения эффективности молочного производства необходимо создавать крупные комплексы с передовыми технологиями и последними достижениями селекционной науки. На сегодняшний день в регионе построены и реконструированы 12 объектов молочного скотоводства на 3240 голов.

Что касается конкретно этого предприятия, то оно укомплектовано современным шведским оборудованием для молочных ферм, системой климат-контроля. Для формирования поголовья были приобретены сто племенных особей черно-пестрой породы. Остальное поголовье будет формироваться из собственного стада, уточнил собеседник агентства. (Источник: РИА Новости).