В Калужской области производятся высококачественные сублимированные продукты

5 октября в Калужской области в рамках пресс-тура представители федеральных и региональных СМИ ознакомились с деятельностью одного из ведущих российских производителей сублимированных продуктов питания — Торговый дом «Мазурин» (Боровский район, г. Боровск). Компания работает на рынке пищевого производства с 2000 года.

Торговый дом «Мазурин» — надежный производитель и поставщик высококачественных сублимированных продуктов. В ассортименте ТД «Мазурин»: экологические чистые сублимированные фрукты и ягоды; натуральные овощи сублимационной сушки; драже в шоколадной и йогуртовой глазури с начинкой из ягод и орехов; конфеты и другие кондитерские изделия. Технологией сублимации сохраняется качество и натуральные свойства фруктов, ягод, овощей.

Главный инженер Анатолий Мазурин: «В Калужской области наше предприятие является уникальным. Если говорить о производствах такого формата в масштабах страны, то их единицы. На предприятии производится порядка 200 наименований продукции. Технология сублимации позволяет сохранять до 95% питательных веществ, ферментов и витаминов. Своей продукцией мы обеспечиваем все регионы России. Мы работаем с 600 клиентами, из них 300 — крупные компании. Увеличиваем производственные мощности в два раза. Наша стратегическая задача — закрепиться на российском рынке и работать с российскими клиентами».