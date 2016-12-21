В Тюмени завершена реконструкция международного аэропорта Рощино



декабрь 2016

В Тюменском аэропорту заканчиваются ремонтные работы. Реконструкция завершена в срок, как было запланировано. Осенью подрядчики проводили благоустройство привокзальной площади. Тогда же были увеличены и парковочные зоны. Документы о вводе в эксплуатацию всего терминала Рощино получены 20 декабря. Проект был тяжелый, потому что вести реконструкцию в действующем аэропорту сложно. 15 января состоится официальное открытие нового терминала.



декабрь 2016

Реконструкция аэропорта, которая началась в 2012 году, была разделена на четыре этапа. Три из них были выполнены к середине 2016 года, и в дальнейшем работы велись в завершающей стадии. В декабре 2016 года планировалось запустить в эксплуатацию блок, в котором должен был размещаться международный сектор.

При этом работы построили так, чтобы не перемещать стойки регистрации, и обновление аэропорта, при этом, не вызывало чувства дискомфорта у часто летающих пассажиров. В ходе одного из этапов реконструкции был открыт новый пункт досмотра, что позволило сократить время ожидания вылетающих.

Две недели назад, идут финишные отделочные работы. Часть зала регистрации пока отделена кассами.

По словам представителя службы по работе с персоналом аэропорта, ожидаемый пассажиропоток в этом году составит 1,5 млн человек. Рощино стремится увеличивать частоту рейсов, открывать новые направления и привлекать новые авиакомпании.

Обновленный тюменский аэровокзал увеличил площадь с 6 тыс. кв. м до 27 тысяч. Правое крыло аэропорта — это новый международный терминал, а его основная часть уже функционируют — это новые залы внутреннего прилета. После открытия в конце декабря Рощино сможет обслуживать 5 млн пассажиров в год.

декабрь 2016

Сегодня международный терминал аэропорта практически готов, остались последние штрихи. После технического открытия тюменский хаб сможет обслуживать до 600 пассажиров в час против 250 в прежние времена. Только сектор внутренних линий увеличит пропускную способность в два раза — с 200 пассажиров в час до 400.

октябрь 2016

Все улучшения направлены на повышение качества обслуживания пассажиров. После ввода аэропорта в эксплуатацию пассажиры смогут переходить из аэровокзала в самолет через телескопические трапы, минуя улицу. Трапов будет пять: два для международных рейсов, три - для внутренних. Получить багаж можно будет также не выходя из здания аэропорта в специальных залах.

октябрь 2016

Исторически в Тюмени был достаточно серьезный региональный хаб, надо вернуть ему былую славу. Будем расти за счет пассажиров из Тюмени и Тюменской области, расширяем сетку межрегионального сообщения. Благодаря федеральной программе субсидирования межрегиональных перевозок работа с Тюменью стала для перевозчиков интересной.

Международный аэропорт Рощино должен стать связующим звеном между Западом и Востоком. Чтобы все, кто летит из Новосибирска в Симферополь, выбирали местом пересадки не Москву, а Тюмень, нужно постараться. Аэропорту нужна конкурентоспособная инфраструктура: кафе, бесплатный вай-фай, станция подзарядки, комфортные кресла, удобные залы. Также аэропорту требуется своя гостиница, и она здесь появится.

Процесс реконструкции

апрель 2016

июль 2016

октябрь 2016

Новое бетонное покрытие перрона и стоянок воздушных судовИ новое асфальтовое покрытие направляющих для движения спецтранспортаНочной перрон особенно красив

В декабре 2016 года завершится реконструкция аэропорта Рощино. А после этого начнется ремонт взлетно-посадочной полосы. Сейчас идет разработка проектной документации по реконструкции взлетно-посадочной полосы — той, с которой и начиналось освоение севера Тюменской области.

на перроне

март 2015



Ту-154М Газпромавиа



Сухой SuperJet 100-95LR



Сухой SuperJet 100



Сухой SuperJet 100-95LR Ямал



Сухой SuperJet 100-95LR Ямал



Сухой SuperJet 100-95LR Ямал



Сухой SuperJet 100-95LR Газпромавиа

май 2016август 2016октябрь 2016

Она прилично «подустала» и требует серьезной реконструкции. Это будет оснащенная самым современным оборудованием взлетно-посадочная полоса, и аэропорт станет всепогодным, что очень важно в наших северных условиях.

на ВПП-1

май 2015



Ан-24РВ на фоне ангара ЮТэйр



Ту-204-100 рейс в Сочи

январь 2016март 2016май 2016

Стоит отметить, что новая ИВПП-2 (ВПП 03-21) тюменского аэропорта, длиной 3 километра и шириной 45 метров, была реконструирована еще в октябре 2014 года.

до реконструкции

после

БПРМ (Ближнеприводной радиомаяк) ИЛС (инструментальной системы захода на посадку) и входные огни ВПП 03А вот эти знаки, тут как раз и должен самолет касаться полосы при посадке

на ВПП-2

апрель 2015



Сухой SuperJet 100-95



Сухой SuperJet 100-95

Морозный воздух ( -24) разрезает приятный звук размеренно работающих двигателей, за самолётом нет копоти.

декабрь 2015



Ту 154Б-2



Ту 154Б-2



Сухой SuperJet 100-95

просветы в облаках и курс посадки 214 — еще не коснулся ВПП, а свежий снежок, который выпал с утра, уже послушно завихряется за пролетевшим бортом.Срывы при посадке — температура -23 и высокая влажность воздуха. Лёгкий ветерок и ощущение что за бортом -30.апрель 2016

Сегодня жители Ямала, Югры и Тюменской области получили такой аэровокзальный комплекс, который будет служить во благо развития всех наших регионов и самое главное, что пассажиры будут себя чувствовать комфортно. Вместе с тем ведется работа по наращиванию объема пассажиропотока. В частности, линейка международных полетов расширится уже с начала 2017 года.

Источники: skyscrapercity.com - reapers , tumen.kp.ru , russianplanes.net — Максим Гольбрайхт , airliners.net — Aleksej Turkin, ivandalavia , aeroproject.ru , aviaforum - Артем Барышников, Антон Барсуков , alexx72 — Рощино , fotografersha - Рощино август 2014 , alexx72 — октябрь 2014 на ВПП-2 , Тюменская линия