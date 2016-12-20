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Детские сады и школы

Новый детский сад на 240 мест открылся в Ханты-Мансийском АО

Новый детский сад «Антошка» открыт в г. Урай Ханты-Мансийского округа.

Здесь созданы все условия для пребывания и развития детей. На просторных площадях откроется 12 групп для 240 детей. Детский сад оснащен современным мультимедийным оборудованием. Есть бассейн, музыкальный и физкультурный залы, изостудия. Со временем в саду планируется открыть отдельную группу с кратковременным пребыванием детей. В ближайшее время «Антошка» наполнится детским смехом и радостью — планируется переезд групп из обветшавших зданий детских садов № 9 и № 10.

На территории смонтированы площадки с навесами для прогулок детей, установлены красочные малые игровые формы.

Торжественная церемония началась небольшой театрализованной постановкой, подготовленного коллективом детского сада. Интересно, что имя садик получил благодаря особенностям своего архитектурного облика — ярко оранжевая кровля очень напоминает по внешнему виду ярко рыжие волосы на голове героя любимой детской песенки из любимого мультфильма.

Символическую «красную ленту» перерезали заведующая детским садом Дина Зернова и руководитель ООО «Строительная компания «Ной» Мартин Амбарцумян. К чести строителей, этот объект был возведен в сжатые сроки — в течение 2016 года. Его отличает высокое качество строительных и отделочных работ.

К тому же «Антошка» построен полностью на средства инвестора — компании «Ной». Это пример успешного государственного-частного партнерства, когда после ввода объекта в строй средства инвестору будут возвращаться по программе Югры «Развитие образования на 2014-2020гг» из окружного и городского бюджетов.

http://ugra-news.ru/article/20122016/41503

новый детсад, ХМАО
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    20.12.1616:18:33

    Есть бассейн

             

    #866447
    • Нет аватара Lexao
      21.12.1612:02:25

      Вот интересно, читаю ленту и частенько пишут про садики по всей России,зачем?

      это же тьфу мелочь, если бы написано, там то открыли 10 20 100 садиков тогда да это заметно.

      Садик 240 мест смешно, в одном районе СПб очередь в детский садик почти 4000 детей.

      Я уже третий год стою в очереди и без шансов, т.к. 90 в очереди, а группа это 20-30 детей.

      А наш губер жлоб этот только и рапортует очередей нет, т.к. кроме своих бумажек, которые ему подсовывают ни черта не видит и не слышит да и не хочет, где тетя Валя при ней такой жопы не было.

      Отредактировано: Lexao~13:05 21.12.16
      #866763
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        21.12.1620:41:20

        Про садики по всей России пишут по той причине, что они реально построены.

        Садик на 240 мест — это радость для 480 родителей. стоящих иногда годами в очереди. Странно, что вам это не понятно.

        Садик на 240 мест — это может быть в Санкт-Петербуре и Москве мелочь, а в провинции это важный социальный объект для любого города и посёлка.

        #867009
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