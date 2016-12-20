Новый детский сад на 240 мест открылся в Ханты-Мансийском АО

Новый детский сад «Антошка» открыт в г. Урай Ханты-Мансийского округа.

Здесь созданы все условия для пребывания и развития детей. На просторных площадях откроется 12 групп для 240 детей. Детский сад оснащен современным мультимедийным оборудованием. Есть бассейн, музыкальный и физкультурный залы, изостудия. Со временем в саду планируется открыть отдельную группу с кратковременным пребыванием детей. В ближайшее время «Антошка» наполнится детским смехом и радостью — планируется переезд групп из обветшавших зданий детских садов № 9 и № 10.

На территории смонтированы площадки с навесами для прогулок детей, установлены красочные малые игровые формы.

Торжественная церемония началась небольшой театрализованной постановкой, подготовленного коллективом детского сада. Интересно, что имя садик получил благодаря особенностям своего архитектурного облика — ярко оранжевая кровля очень напоминает по внешнему виду ярко рыжие волосы на голове героя любимой детской песенки из любимого мультфильма.

Символическую «красную ленту» перерезали заведующая детским садом Дина Зернова и руководитель ООО «Строительная компания «Ной» Мартин Амбарцумян. К чести строителей, этот объект был возведен в сжатые сроки — в течение 2016 года. Его отличает высокое качество строительных и отделочных работ.

К тому же «Антошка» построен полностью на средства инвестора — компании «Ной». Это пример успешного государственного-частного партнерства, когда после ввода объекта в строй средства инвестору будут возвращаться по программе Югры «Развитие образования на 2014-2020гг» из окружного и городского бюджетов.