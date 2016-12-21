Первый серийно модернизированный противолодочный вертолет Ка-27М



Кумертау, декабрь 2016 года (с) АО "Вертолеты России" / ВКонтакте / vk.com/wall-32199986_1005

Как сообщило 19 декабря 2016 года АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех), оно передало первый модернизированный многоцелевой вертолет Ка-27М Морской авиации ВМФ России. «Благодаря новой командно-тактической системе у модернизированного Ка-27 появится возможность кругового обзора, обнаружения всех типов кораблей и подлодок, увеличится дальность обнаружения и поражения целей».

Первый переданный Морской авиации ВМФ России серийно модернизированный на АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» противолодочный вертолет Ка-27М (бортовой номер «14 желтый», регистрационный номер RF-19190).

Далее в пресс-релизе говорится, что «в отличие от Ка-27, на модернизированной версии машины внедрены современные виды передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолеты.Работы по модернизации вертолетов Ка-27 в рамках государственного оборонного заказа проходили на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП). Новые машины будут эксплуатироваться на Черноморском и Северном флотами, а также Центром подготовки летчиков морской авиации ВМФ в городе Ейск."Вертолеты Ка-27 успешно эксплуатируются морской авиацией, выполняя широкий спектр задач в интересах Военно-Морского Флота, — сообщил заместитель генерального директора по продажам холдинга „Вертолеты России“ Владислав Савельев. — Новые Ка-27М позволят морской авиации действовать более эффективно в ближней морской зоне. Мы завершим передачу партии Ка-27М Министерству обороны до конца этого года».

Комментарий bmpd. По известным сведениям, Морской авиации ВМФ России был передан первый серийно модернизированный на АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП) вертолет Ка-27М, получивший новый бортовой номер «14 желтый» (регистрационный номер RF-19190). Данный вертолет является первым, модернизированным АО «Камов» и КумАПП по контракту Министерства обороны России, заключенному в начале 2013 года и предполагающему модернизацию восьми строевых вертолетов Ка-27ПЛ по варианту Ка-27М. Изначально сдача всех первых восьми модернизированных вертолетов Ка-27М предполагалась к 25 ноября 2014 года, затем срок был перенесен на конец 2015 года, однако в итоге будет произведена только в декабре 2016 года (первые четыре вертолета Ка-27ПЛ поступили на КумАПП для серийной модернизации только в декабре 2014 года).

КумАПП также располагает еще одним контрактом Министерства обороны России (предположительно, 2014 года) на модернизацию 14 строевых Ка-27ПЛ по варианту Ка-27М, из которых 12 первые машин должны были быть сданы в 2016 году, однако фактически, видимо, данный контракт будет реализован только в 2017 году.

Согласно бухгалтерской отчетности КумАПП за 2015 год, стоимость первого контракта КумАПП на работы по ремонту и модернизации восьми вертолетов Ка-27М составляет 2,785 млрд. руб., а второго контракта на модернизацию 14 вертолетов Ка-27М составляет 5,311 млрд руб. Таким образом, контрактная цена ремонта с модернизацией одной машины составляет, соответственно 348 и 379 млн руб.

Программа модернизации Ка-27М имеет длительную историю, и в нынешнем исполнении (изделие «27Д2») в качестве прототипов используются два модернизированных вертолета Ка-27ПЛ — с бортовыми номерами «0909 черный» (серийный номер 09-09, был переоборудован по теме в 1998 году, затем дополнительно модернизирован в качестве первого прототипа Ка-27М в середине 2000-х годов) и «48 синий» (серийный номер 012-01, переоборудован в 2008 году). О завершении государственных испытаний Ка-27М сообщалось в 2015 году. Вертолет Ка-27М оснащен разработанной АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» новой «радиолокационной командно-тактической системой», включающей новые акустическую и магнитометрическую системы, систему радиоразведки, информационно-вычислительную систему и бортовую радиолокационную станцию «Копье-А» с активной фазированной антенной решеткой.

Согласно сделанному в начале 2015 года заявлению первого заместителя генерального директора и генерального конструктора АО «Корпорации «Фазотрон-НИИР» Юрия Гуськова, по варианту Ка-27М планируется модернизировать 46 вертолетов Ка-27ПЛ.